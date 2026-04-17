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Bryan Bugarin Real MadridReprodução/Instagram
Joaquim Lira Viana

Bryan Bugarín: a promessa do Real Madrid que mistura técnica espanhola com ginga brasileira

Especiais e Opinião
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Espanha

Nascido na Espanha mas com mãe brasileira, o jovem de 17 anos do Real Madrid promete ser a próxima grande descoberta de "La Fábrica" e já chamou atenção da CBF para tentar "repatriá-lo"

O futebol brasileiro convive com uma tendência recorrente: jovens promessas, ainda em início de carreira, se transferem para a Europa em busca de atuar no mais alto nível do esporte. Nesse cenário, muitos acabam se adaptando e criando vínculos com o ambiente europeu desde cedo, a ponto de optarem pela naturalização e defesa das seleções dos países que os acolheram. Diego Costa, Pepe e Deco são apenas alguns que ilustram esse movimento.

No entanto, o caso de Bryan Bugarín, jogador do Real Madrid de 17 anos, é diferente. Nascido na Espanha, mas com mãe brasileira, o meio-campista tem dupla nacionalidade e está no radar da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para ser convocado às categorias de base da seleção, já que não vem sendo reconhecido pela federação espanhola, como relata o jornal AS.

Caso o jovem opte por recusar a seleção espanhola a fim de jogar internacionalmente pelo Brasil, a Amarelinha ganharia mais um possível astro para seu futuro e uma das maiores promessas de "Lá Fábrica", a tradicional e bem-sucedida base do Real Madrid.

Mas, afinal, por que Bugarín chama tanta atenção?

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  • Bryan Bugarin Celta Instagram/Reprodução

    Onde tudo começou

    Bryan Bugarín nasceu no dia 17 de março de 2009 em Vigo, cidade costeira ao noroeste da Espanha, e deu seus primeiros passos no futebol no Areosa, clube local da região da Galícia. Foi nas categorias iniciais do pequeno time espanhol que Bugarín, entre 2015 e 2017, passou a chamar atenção pelo talento técnico e facilidade com a bola no pé.

    Sua formação ganhou força quando se transferiu, em 2017, para as divisões de base do Celta de Vigo, passando a ser visto como uma das principais promessas da região. Ele chegou a ser considerado o sucessor de Iago Aspas, maior artilheiro e lenda dos Celestes.

    O salto para o Real Madrid aconteceu em 2021, quando foi contratado para integrar “La Fábrica”, a tradicional base do clube. Desde então, Bugarín passou a ser lapidado em um ambiente altamente competitivo, consolidando-se como um meia-atacante criativo, canhoto e com vocação ofensiva.

    Filho de mãe brasileira, o jovem obteve dupla nacionalidade em março de 2025, o que ampliou seu leque de possibilidades no futebol internacional e aumentou o interesse da CBF em seu desenvolvimento.

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  • Bryan Bugarin Real MadridReprodução/Instagram

    A grande chance

    Foi em julho de 2025 quando Bugarín, aos 17 anos, foi incluído no time Juvenil B do Real Madrid. Curiosamente, ele é companheiro de Enzo Alves, filho do lendário ex-lateral-esquerdo Marcelo.

    Bugarín foi convocado pela seleção espanhola sub-17 para algumas partidas em 2025, mas um começo de temporada prejudicado por lesões atrapalharam suas chances de ganhar sequência no time.

    No entanto, o jogador parece ter recuperado seu ritmo em 2026 e voltou a apresentar bom desempenho, com sua evolução se refletindo dentro de campo: são seis gols em 12 jogos, somando 583 minutos atuados - totalizando uma média de 97 minutos para marcar um gol.

    Apesar de ainda não integrar a mais alta categoria da base madridista — o Real Madrid Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola —, o meio-campista é considerado um ativo de grande valor para o clube e renovou seu contrato até 2028, também possuindo uma multa rescisória de € 75 milhões (R$ 441,96 milhões, na cotação atual).

    Ainda segundo o relatório do jornal AS, olheiros do Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Liverpool estão de olho no atleta. Mas os Merengues sabem da jóia que têm em suas mãos e dificilmente a perderão com facilidade.

  • Bryan Bugarin Real Madrid 2025Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    Bryan Bugarín tem tudo que um meio-campista ofensivo precisa. Excelente passe, velocidade, drible, visão de jogo, bom chute de dentro e fora da área, e cobrança de falta perigosa. Outro ponto forte mostrado em campo é o altruísmo: Bugarín é o tipo de jogador que deixa o time adversário inteiro no chão para passar a bola na cara do gol para um companheiro.

    Com 1,81m de altura e 70kg, Bugarín já tem bom porte físico para a idade e aguenta trancos fortes dos defensores; isso, no entanto, pouco acontece, já que ele passa pelos adversários antes mesmo de terem a possibilidade de tirar a bola do meio-campista.

    Sua capacidade de acelerar e desacelerar, na hora certa e sempre com a bola controlada e colada ao seu pé esquerdo, se assemelha ao estilo de drible de Michael Olise, do Bayern de Munique, que cadencia e corre com uma leveza e naturalidade impressionantes.

    Podendo atuar centralizado ou caindo mais para a direita, Bugarín é mais um criador de jogadas do que um finalizador; sua preferência é ter a posse da bola para criar oportunidades para os companheiros, mas ainda assim é uma ameaça ao cortar para a esquerda em busca de um chute ou, também, em faltas próximas da grande área.

  • Bryan Bugarin Real Madrid 2025Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    Bryan Bugarín enfrenta um desafio comum a meio-campistas ofensivos jovens e talentosos: serem mais objetivos. Por vezes, ele tenta um drible ou giro a mais do que o necessário, perdendo a bola pela pressão, ou até mesmo tenta dar um passe longo e complicado quando o mais simples a se fazer era um toque curto ao companheiro. Esse tipo de entendimento do jogo, no entanto, tende a vir com a experiência.

    Outra característica a se desenvolver é a proficiência do pé direito, seu lado menos dominante, que ainda é pouco desenvolvido e utilizado, o que acaba limitando seu repertório em determinadas situações dentro de campo.


  • Nico-Paz(C)GettyImages

    O próximo... Nico Paz?

    As semelhanças entre Bryan Bugarín e Nico Paz ultrapassam as quatro linhas.

    Paz, meio-campista do Como, clube italiano, nasceu em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e foi formado nas categorias de base do Real Madrid. Mas, no cenário internacional, ele optou por representar a Argentina, tanto para honrar a nacionalidade herdada de seu pai e quanto pelo desejo de jogar ao lado de Lionel Messi — o qual ele já realizou.

    Nico Paz é um meia ofensivo, habilidoso e driblador, com excelente finalização de média e longa distância e que oferece perigo constante nas cobranças de falta. Mesmo com apenas 21 anos e ainda tratado como uma promessa, ele é quem Bugarín pode se tornar em poucos anos. E seus números no futebol profissional já são expressivos.

    Nesta temporada, o hispano-argentino soma 13 gols e seis assistências e se firmou como o principal destaque do Como. O desempenho consistente não apenas o recolocou no radar do Real Madrid, como também reforçou um movimento que já parecia planejado desde sua saída: ao negociar Nico Paz com o clube italiano, a diretoria dos Merengues manteve uma cláusula de recompra inferior a € 9 milhões (valor abaixo de sua cotação atual de mercado, estimada em € 54 milhões), o que indica que a possibilidade de retorno sempre fez parte da estratégia.

  • Bryan Bugarin 2025 Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir?

    Nas categorias de base do Real Madrid, o próximo passo de Bugarín é seguir para a equipe Juvenil A (a última do sub-19). Além da evolução dentro do clube, outra prioridades do jogador deve manter a saúde em dia, já que ele vem de lesões consecutivas no músculo psoas e, posteriormente, no tornozelo.

    Os problemas físicos o afastaram por um período dos gramados e também o fizeram perder oportunidades na seleção espanhola sub-17, mas agora, nos bastidores, a avaliação é de que "ele já está 100%", como apurou o AS.

    Daqui pra frente, a expectativa é de que Bugarín consiga dar sequência ao seu desenvolvimento e extrair o máximo do próprio potencial. É evidente que o Real Madrid vê em Bryan Bugarín um talento de enorme projeção, com tudo para se tornar um jogador importante no futuro, e ele certamente deve trabalhar para atingir as expectativas.

    Com uma carreira que promete muito sucesso pela frente, resta saber se a seleção brasileira também conseguirá aproveitar o potencial de Bugarín. Independentemente por qual país jogará, a tendência é de que ele será um reforço valioso para o ciclo até a Copa do Mundo de 2030.