Bryan Bugarín: a promessa do Real Madrid que mistura técnica espanhola com ginga brasileira

O futebol brasileiro convive com uma tendência recorrente: jovens promessas, ainda em início de carreira, se transferem para a Europa em busca de atuar no mais alto nível do esporte. Nesse cenário, muitos acabam se adaptando e criando vínculos com o ambiente europeu desde cedo, a ponto de optarem pela naturalização e defesa das seleções dos países que os acolheram. Diego Costa, Pepe e Deco são apenas alguns que ilustram esse movimento.

No entanto, o caso de Bryan Bugarín, jogador do Real Madrid de 17 anos, é diferente. Nascido na Espanha, mas com mãe brasileira, o meio-campista tem dupla nacionalidade e está no radar da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para ser convocado às categorias de base da seleção, já que não vem sendo reconhecido pela federação espanhola, como relata o jornal AS.

Caso o jovem opte por recusar a seleção espanhola a fim de jogar internacionalmente pelo Brasil, a Amarelinha ganharia mais um possível astro para seu futuro e uma das maiores promessas de "Lá Fábrica", a tradicional e bem-sucedida base do Real Madrid.

Mas, afinal, por que Bugarín chama tanta atenção?