Os merengues sobreviveram de um grande susto contra o RB Leipzig e ninguém terá medo da equipe de Carlo Ancelotti nas quartas de final

Os gritos de "feliz aniversário" ecoaram pelo Santiago Bernabéu pouco antes da segunda partida das oitavas de final do Real Madrid, contra o RB Leipzig, pela Champions League, enquanto os torcedores celebravam o 122º aniversário do clube. Desde sua fundação em 1902, os merengues estabeleceram padrões de excelência sem precedentes, conquistando a principal competição da Europa 14 vezes e praticando um futebol elegante que reflete sua reputação como o melhor clube do mundo.

Entretanto, naquela partida, a atual safra de estrelas de Carlo Ancelotti não conseguiu estar à altura de seu título de "Rei da Europa", que os torcedores orgulhosamente exibiram em uma enorme faixa pouco antes do jogo contra o RB Leipzig.

O Real Madrid era o grande favorito para avançar, depois de vencer por 1 a 0, na Red Bull Arena, em 13 de fevereiro, mas teve uma noite desconfortável em casa que quase terminou em desastre. Os gigantes espanhóis empataram em 1 a 1, o que foi suficiente para a classificação, mas não houve grande alegria no apito final.

Na verdade, o Bernabéu estava quase completamente silencioso, e os jogadores pareciam tristes ao deixar o campo. Esta foi uma fuga de sorte para o Real Madrid, não um triunfo de qualidade, e não há chances de o 15º título europeu retornar à capital espanhola, a menos que melhorias drásticas sejam feitas.