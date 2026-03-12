Bologna-Roma 1-1, o placar

Bolonha-Roma 1-1
Gols: Bernardeschi (B) 5' do segundo tempo, Pellegrini (R) 26' do segundo tempo
BOLONHA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (Zortea 39' st), Casale (Vitik 39' st), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34' st); Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34' st), Rowe (Cambiaghi 26' st). Técnico: Italiano
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (Hermoso 21' st), Ndicka, Ghilardi; Rensch (Tsimikas 13' st), El Aynaoui (Pellegrini 21' st), Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza (Vaz 1' st), Malen. Técnico: Gasperini
Árbitro: Jablonski
Cartões amarelos: Miranda (B) 14' do primeiro tempo, Wesley (R) 15' do primeiro tempo, Joao Mario (B) 2' do segundo tempo, Casale (B) 12' do segundo tempo, Cristante (R) 22' do segundo tempo
Recuperações: 1' mais 4'