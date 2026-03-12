Goal.com
Bologna-Roma 1-1, o placar

O placar da primeira partida do clássico italiano na Liga Europa.

Bolonha-Roma 1-1

Gols: Bernardeschi (B) 5' do segundo tempo, Pellegrini (R) 26' do segundo tempo

BOLONHA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (Zortea 39' st), Casale (Vitik 39' st), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34' st); Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34' st), Rowe (Cambiaghi 26' st). Técnico: Italiano

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (Hermoso 21' st), Ndicka, Ghilardi; Rensch (Tsimikas 13' st), El Aynaoui (Pellegrini 21' st), Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza (Vaz 1' st), Malen. Técnico: Gasperini

Árbitro: Jablonski

Cartões amarelos: Miranda (B) 14' do primeiro tempo, Wesley (R) 15' do primeiro tempo, Joao Mario (B) 2' do segundo tempo, Casale (B) 12' do segundo tempo, Cristante (R) 22' do segundo tempo

Recuperações: 1' mais 4'

