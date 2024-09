Vinícius Júnior, Jude Bellingham e os finalistas à Bola de Ouro 2024

O Brasil tem apenas um representante entre os 30 indicados, mas, em compensação, é um forte concorrente ao prêmio

Já temos todos os indicados aos prêmios da Revista France Football em colaboração com a UEFA da temporada de 2023/24. Entre os finalistas da Bola de Ouro do futebol masculino, a mais renomada indicação do esporte, temos os principais nomes que brilharam no futebol europeu e nas competições por seleções.

Desta vez, o único brasileiro entre os 30 finalistas pela conquista é Vinícius Júnior. Um dos protagonistas do Real Madrid na última temporada, o atacante tem grande expectativa para ser um dos primeiros colocados da premiação. Ao mesmo tempo, é a primeira vez desde 2003 que a lista não conta com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores do troféu e que protagonizaram o cenário por quase todo o século 21.

A cerimônia de entrega do Ballon d’Or será no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Abaixo, a GOAL apresenta todos os finalistas que poderão receber o prêmio tão esperado na data.

