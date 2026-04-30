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Bethany England, em lágrimas, anuncia que deixará o Tottenham neste verão
Uma despedida emocionante
England, capitã do Tottenham e uma das atacantes mais prolíficas da história da Superliga Feminina, deve deixar o clube neste verão. A atacante confirmou a notícia em uma mensagem em vídeo muito emocionante, marcando o fim de uma passagem que começou com uma transferência de grande repercussão vinda do Chelsea no início de 2023. De acordo com o The Guardian, a decisão partiu do clube, já que o Spurs busca se reorientar para um elenco mais jovem sob uma nova estratégia de contratações.
Dirigindo-se diretamente aos torcedores, England expressou sua gratidão pelo impacto que o clube teve em sua carreira durante um período pessoal difícil. England disse em sua mensagem emocionante, publicada nos canais oficiais de mídia social do clube para os torcedores: “Desde o início, vocês me deram algo que eu nem percebia que estava procurando: seu carinho, sua confiança e seu apoio inabalável. Vocês até me fizeram sentir vista novamente. Nos momentos em que eu me questionava, vocês nunca o fizeram. Vim para cá na esperança de redescobrir algo que havia perdido, mas estou partindo com muito mais do que jamais imaginei.”
O legado de um ícone da WSL
A ex-estrela das Lionesses, que ainda não se aposentou oficialmente da seleção, descreveu o Tottenham como “um lugar que me ajudou a me recompor”. Desde que chegou vinda do Chelsea, England tem sido uma figura fundamental para as Lilywhites, marcando 32 gols no campeonato. Destacam-se seus 12 gols nos primeiros seis meses, aos quais se atribui o mérito de terem, sozinhos, salvado o clube da ameaça de rebaixamento, consolidando-a como uma das favoritas da torcida e uma líder.
England é a segunda maior artilheira da WSL nos 15 anos de história da divisão, com 89 gols, ficando apenas oito atrás da recordista Vivianne Miedema. Em março, ela alcançou um marco significativo ao se tornar a sétima jogadora a ultrapassar 200 partidas na WSL, comprovando sua longevidade no mais alto nível do futebol inglês.
A evolução agressiva do elenco do Tottenham
A saída da capitã do clube faz parte de uma reformulação mais ampla e radical no Tottenham. O clube já anunciou várias saídas neste verão, incluindo Amy James-Turner, Luana Bühler, Charlotte Grant, Josefine Rybrink e Kit Graham, que está no clube desde que este ascendeu à primeira divisão em 2019. O Guardian informa que o Spurs pretende ser “agressivo e altamente ambicioso” no próximo mercado de transferências, na tentativa de diminuir a diferença para as três tradicionais líderes da WSL.
Apesar da decisão de não oferecer um novo contrato, a separação da jogadora da seleção inglesa é considerada amigável. A atacante, que disputou 26 partidas pela seleção e marcou 11 gols, deve ter muitos interessados quando se tornar jogadora de mercado. Nesta temporada, ela continua sendo a artilheira do Spurs na liga, com sete gols em 19 partidas, ajudando a equipe a garantir uma confortável quinta colocação.
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Homenagem a um líder marcante
Os dirigentes do clube não hesitaram em elogiar o impacto que Bethany teve na cultura profissional do Tottenham. O diretor-geral Andy Rogers destacou o papel dela na valorização do programa feminino desde sua chegada. “A liderança de Bethany marcou uma era decisiva na história do Tottenham Hotspur Women”, afirmou Rogers aos canais de mídia do clube. “Logo ao chegar, ela impulsionou um aumento nos padrões, no profissionalismo e na motivação, e continuou a defender e promover esses valores durante todo o tempo em que esteve aqui.”
Rogers também enfatizou que a influência dela se estendeu muito além do campo, destacando seu compromisso com as iniciativas comunitárias do clube e o envolvimento com os torcedores. Ele acrescentou: “Além de suas incríveis contribuições em campo, Bethany foi fundamental para se conectar com nossos torcedores, aproximando-os da equipe, e se dedicou à nossa fundação para garantir que causemos um impacto positivo na comunidade. Bethany gravou seu nome na história do Spurs Women e pode partir sentindo-se orgulhosa do impacto duradouro que causou.”