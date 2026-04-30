Bethany England, em lágrimas, anuncia que deixará o Tottenham neste verão

England, capitã do Tottenham e uma das atacantes mais prolíficas da história da Superliga Feminina, deve deixar o clube neste verão. A atacante confirmou a notícia em uma mensagem em vídeo muito emocionante, marcando o fim de uma passagem que começou com uma transferência de grande repercussão vinda do Chelsea no início de 2023. De acordo com o The Guardian, a decisão partiu do clube, já que o Spurs busca se reorientar para um elenco mais jovem sob uma nova estratégia de contratações.

Dirigindo-se diretamente aos torcedores, England expressou sua gratidão pelo impacto que o clube teve em sua carreira durante um período pessoal difícil. England disse em sua mensagem emocionante, publicada nos canais oficiais de mídia social do clube para os torcedores: “Desde o início, vocês me deram algo que eu nem percebia que estava procurando: seu carinho, sua confiança e seu apoio inabalável. Vocês até me fizeram sentir vista novamente. Nos momentos em que eu me questionava, vocês nunca o fizeram. Vim para cá na esperança de redescobrir algo que havia perdido, mas estou partindo com muito mais do que jamais imaginei.”