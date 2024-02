Os bastidores da tentativa do Atlético-MG de evitar ida de Rodrigo Caetano à CBF

Diretoria fez reunião com o executivo nessa sexta-feira (2) e apontou as condições para a permanência do profissional na Cidade do Galo

Os investidores do Atlético-MG fizeram uma reunião, no fim da tarde desta sexta-feira (2), com o diretor de futebol Rodrigo Caetano a fim de discutir a continuidade do executivo na Cidade do Galo — o papo abordou a possível ida do dirigente para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A conversa ainda não teve um desfecho e está estagnada, como soube a GOAL.

A tentativa é de segurar o profissional no clube. Nas conversas, os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e o presidente Sérgio Coelho tentaram convencê-lo a seguir no clube em 2024, mesmo com a iminente oferta da CBF para o cargo de coordenador de seleções — a proposta ainda não foi oficializada, mas deve ser entregue ao profissional nos próximos dias.

O Atlético-MG ainda apresentou algumas condições que devem ser levadas em consideração por Rodrigo Caetano. O diretor de futebol avaliará a situação para dar uma resposta definitiva à diretoria do Galo nos próximos dias.

