CBF se reúne com Rodrigo Caetano, que não tem multa para deixar o Atlético-MG

Diretor de futebol do Galo receberá convite formal para assumir o cargo de coordenador de seleções da entidade nacional

Diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano se reúne com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta segunda-feira (29) para discutir a possibilidade de assumir o cargo de coordenador de seleções. A informação foi inicialmente publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem. O executivo não tem multa rescisória para assumir o cargo, segundo apurado pela GOAL.

Há uma segurança nos bastidores de que o profissional não deixará a Cidade do Galo para atuar por outro clube do país, exceto que seja a seleção brasileira, conforme apurado pela GOAL. A diretoria não quer impedi-lo de alcançar o sonho de trabalhar pela equipe nacional.

Rodrigo Caetano, inclusive, tende a aceitar um eventual convite feito pela CBF. A reunião desta segunda-feira será com o presidente Ednaldo Rodrigues. É o mandatário da entidade quem conduzirá as conversas com o profissional para ocupar um cargo que está vago desde a saída de Juninho Paulista.