Muricy Ramalho volta a recusar CBF e pretende cumprir contrato com o São Paulo

Coordenador tem contrato com o Tricolor paulista até 31 de dezembro de 2027, data do fim do mandato de Julio Casares no Morumbi

Muricy Ramalho voltou a recusar um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A pedido do técnico Dorival Júnior, o presidente da entidade fez contato com o coordenador de futebol do São Paulo, mas recebeu uma resposta negativa, como soube a GOAL.

Muricy Ramalho avisou à diretoria do Tricolor paulista sobre o novo contato feito pela CBF e também confirmou que não aceitou a proposta, assim como aconteceu em outras duas oportunidades desde a volta do profissional ao Morumbi, em janeiro de 2021. Muricy pretende cumprir o contrato no CT da Barra Funda, até dezembro de 2027, ao fim da gestão de Julio Casares.

Esta é a terceira tentativa da entidade de contar com Muricy Ramalho desde a chegada do coordenador ao São Paulo. Nas outras duas oportunidades, ele manteve o discurso de que gostaria de seguir no clube por causa do contrato.

Mais artigos abaixo