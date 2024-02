Atlético-MG tenta manter Rodrigo Caetano em meio às conversas de diretor com a CBF

Diretoria do Galo marca reunião com o executivo de futebol para solucionar situação sobre possível ida à seleção brasileira

O Atlético-MG espera solucionar, em reunião nesta sexta-feira (02), a situação do diretor de futebol Rodrigo Caetano, nome predileto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o cargo de coordenador de seleções. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que ainda não há uma proposta em mãos para o executivo, mas ele é o plano A do presidente Ednaldo Rodrigues após a recusa de Muricy Ramalho.

O encontro desta tarde, que contará com o presidente Sérgio Coelho e os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), será com o intuito de ouvir o Rodrigo pretende para o futuro. O Galo não deve poupar esforços para mantê-lo, já que entende a importância do profissional no departamento de futebol.

Rodrigo Caetano tem contrato com os mineiros até dezembro de 2026, mas desde janeiro deste ano, não há multa rescisória para a quebra do vínculo do executivo. A saída só deve acontecer em caso de ida para a seleção brasileira. Uma mudança para outro clube está completamente descartada.