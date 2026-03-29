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ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images
Daniel Buse e Emanuele Tramacere

Traduzido por

Barcelona: oferta reduzida a Lewandowski para renovar

Mercado da bola
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R. Lewandowski
Barcelona
La Liga

O futuro do atacante polonês será decidido ao final desta temporada. Os catalães pretendem renovar o contrato, mas não pelos valores atuais

O Barcelona mudou de ideia: Robert Lewandowski pode continuar no clube, mas com um contrato totalmente novo.

O contrato atual do polonês, ex-jogador do Bayern de Munique, expira oficialmente em 30 de junho de 2026, ao final da temporada em curso, e nesse contrato há uma cláusula de prorrogação automática de um ano a favor do clube. O Barça, no entanto, gostaria de mantê-lo, mas com um contrato que, conforme noticiado pelo Sport, tenha condições muito diferentes e economicamente inferiores em relação ao atual.

  • REMUNERAÇÃO REDUZIDA PELA METADE

    De acordo com o que foi publicado pelo jornal catalão, o contrato oferecido à equipe do jogador prevê uma redução de cerca de metade da parte fixa do salário do atacante, que completará 38 anos no verão. Em contrapartida, haverá uma série de bônus vinculados ao desempenho da equipe e individual que poderiam, no entanto, elevar o valor total. Atualmente, Lewandowski ganha 30 milhões de euros brutos por temporada, 

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  • UM GOL NO ATAQUE

    Além disso, o Barcelona está trabalhando na renovação do contrato de Lewandowski, pois já planeja tentar contratar, no verão, um atacante com características diferentes das do polonês, mas que possa substituí-lo a longo prazo. 

    Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, é considerado o jogador preferido do clube, mas tirar o argentino do Atlético de Madrid pode ser muito caro para as finanças do clube, que há tempo enfrentam dificuldades em relação ao fair play financeiro da La Liga. Uma alternativa mais econômica poderia ser Fisnik Asllani, do Hoffenheim, cujo custo não ultrapassaria os 30 milhões de euros.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    A JUVENTUS EM ESPERA. FERRAN TORRES VAI SAIR?

    Se Lewandowski aceitar a oferta e chegar também outro atacante, o Barcelona se veria praticamente obrigado a dispensar um dos atuais talentos ofensivos do clube, e o principal candidato a deixar o time seria Ferran Torres. 

    Além disso, vários clubes de ponta estão de olho no ex-jogador do Bayern, que perceberam a oportunidade de uma contratação sem custos, entre os quais, na Itália, está também a Juventus. Independentemente da oferta financeira, de fato, o polonês gostaria de garantias de que poderá continuar a desempenhar um papel importante na equipe treinada por Hansi Flick também na próxima temporada. 

    Primeiro o projeto e depois o dinheiro? Ou o contrário? É daí que passará o futuro do ataque do Barcelona.

  • A TEMPORADA DE LEWANDOWSKI

    Jogos37
    Minutos jogados1950
    Gols16
    Assistências3
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