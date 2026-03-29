Barcelona: oferta reduzida a Lewandowski para renovar

O Barcelona mudou de ideia: Robert Lewandowski pode continuar no clube, mas com um contrato totalmente novo.

O contrato atual do polonês, ex-jogador do Bayern de Munique, expira oficialmente em 30 de junho de 2026, ao final da temporada em curso, e nesse contrato há uma cláusula de prorrogação automática de um ano a favor do clube. O Barça, no entanto, gostaria de mantê-lo, mas com um contrato que, conforme noticiado pelo Sport, tenha condições muito diferentes e economicamente inferiores em relação ao atual.