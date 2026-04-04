Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Avaliação chocante da arbitragem na partida entre Atlético e Barcelona

O Barcelona conquistou uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em casa do adversário, na noite de sábado, na 30ª rodada da La Liga.

O Barcelona, líder da La Liga, ampliou a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para 7 pontos, após a derrota do Real Madrid para o Real Mallorca. 

Já o Atlético de Madrid permaneceu com 57 pontos, na quarta colocação.

A partida foi apitada pelo árbitro Busquets Ferrer, que recebeu uma avaliação chocante do site “Archivo VAR”, especializado em arbitragens.

O “Archivo VAR” deu ao árbitro Busquets Ferrer uma nota de 2 em 10, após sua má arbitragem no confronto entre Atlético e Barça.

    A tecnologia de vídeo intervém para corrigir erros da arbitragem

    O "Archivo Far" observou que Busquets Ferrer não está passando por seu melhor momento em termos de desempenho, o que foi mais uma vez comprovado por uma série de erros que exigiram a intervenção do VAR para serem corrigidos.

    Ferrer mostrou o cartão amarelo oito vezes e ignorou algumas faltas evidentes, parecendo confuso e aquém do nível exigido.

    A partida teve duas situações polêmicas, e em ambas foi necessária a intervenção da tecnologia VAR para corrigir a decisão inicial de Busquets Ferrer. 

    A primeira situação ocorreu no primeiro tempo, quando Nicolás González, que já tinha recebido um cartão amarelo, derrubou Yamal, impedindo uma clara oportunidade de gol. Essa situação exigia um cartão vermelho direto, e não um segundo cartão amarelo.

    Já a segunda situação ocorreu no segundo tempo, quando o VAR foi obrigado a intervir novamente, pois Bosquets Ferrer mostrou um cartão vermelho direto a Gerard Martín, em uma jogada que a Comissão Técnica de Árbitros classificou como merecedora apenas de um cartão amarelo. 

    Martín chegou primeiro à bola e a desviou com controle, e depois entrou em contato com o tornozelo de Thiago Almada, que invadiu sua área de ação, levando à anulação da expulsão do jogador do Barcelona.

