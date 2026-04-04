Avaliação chocante da arbitragem na partida entre Atlético e Barcelona

O Barcelona conquistou uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em casa do adversário, na noite de sábado, na 30ª rodada da La Liga.
O Barcelona, líder da La Liga, ampliou a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para 7 pontos, após a derrota do Real Madrid para o Real Mallorca.
Já o Atlético de Madrid permaneceu com 57 pontos, na quarta colocação.
A partida foi apitada pelo árbitro Busquets Ferrer, que recebeu uma avaliação chocante do site “Archivo VAR”, especializado em arbitragens.
O “Archivo VAR” deu ao árbitro Busquets Ferrer uma nota de 2 em 10, após sua má arbitragem no confronto entre Atlético e Barça.
