Atacantes da seleção devem deixar camisa 10 para Neymar na Copa do Mundo

Neymar deve voltar a vestir a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 sem qualquer disputa interna pelo número mais emblemático da Amarelinha. Segundo informações do UOL, o atacante do Santos conta com apoio total dos principais nomes do setor ofensivo para reassumir a numeração no Mundial.
O principal deles é Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid utilizou a camisa 10 nos amistosos contra França e Croácia, durante a última Data Fifa, período em que Neymar ainda estava afastado da seleção.
Mesmo vivendo o melhor momento da carreira na equipe nacional, Vini Jr. deixou claro que considera a camisa pertencente ao craque santista.
“A 10 é do Neymar, isso é óbvio”, afirmou o atacante em entrevista à Cazé TV.
O posicionamento é semelhante ao de outros jogadores do elenco, como Raphinha e Matheus Cunha. Raphinha, que tem Neymar como principal referência no futebol, deve seguir utilizando a camisa 11.
Já Matheus Cunha, que usa a 10 no Manchester United, também não aparece como concorrente pelo número. Com Vinicius retomando a camisa 7 e Neymar reassumindo a 10, a tendência é que Cunha utilize outra numeração durante a Copa.
Nos bastidores da seleção, a escolha é tratada como natural pelo peso histórico de Neymar na equipe brasileira, independentemente de o atacante começar ou não como titular sob comando de Carlo Ancelotti.
Patrocinadores da seleção também já trabalham campanhas publicitárias projetando Neymar com a camisa 10 e Vinicius Júnior utilizando novamente o número 7.