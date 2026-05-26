Luis Felipe Gonçalves

Atacantes da seleção devem deixar camisa 10 para Neymar na Copa do Mundo

Camisa histórica deve voltar ao craque do Santos no Mundial, mesmo com retorno cercado por cuidados físicos

Neymar deve voltar a vestir a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 sem qualquer disputa interna pelo número mais emblemático da Amarelinha. Segundo informações do UOL, o atacante do Santos conta com apoio total dos principais nomes do setor ofensivo para reassumir a numeração no Mundial.

O principal deles é Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid utilizou a camisa 10 nos amistosos contra França e Croácia, durante a última Data Fifa, período em que Neymar ainda estava afastado da seleção.

Mesmo vivendo o melhor momento da carreira na equipe nacional, Vini Jr. deixou claro que considera a camisa pertencente ao craque santista.

“A 10 é do Neymar, isso é óbvio”, afirmou o atacante em entrevista à Cazé TV.

O posicionamento é semelhante ao de outros jogadores do elenco, como Raphinha e Matheus Cunha. Raphinha, que tem Neymar como principal referência no futebol, deve seguir utilizando a camisa 11.

Já Matheus Cunha, que usa a 10 no Manchester United, também não aparece como concorrente pelo número. Com Vinicius retomando a camisa 7 e Neymar reassumindo a 10, a tendência é que Cunha utilize outra numeração durante a Copa.

Nos bastidores da seleção, a escolha é tratada como natural pelo peso histórico de Neymar na equipe brasileira, independentemente de o atacante começar ou não como titular sob comando de Carlo Ancelotti.

Patrocinadores da seleção também já trabalham campanhas publicitárias projetando Neymar com a camisa 10 e Vinicius Júnior utilizando novamente o número 7.

    Neymar pode alcançar marca histórica

    Caso confirme a utilização da camisa 10 no Mundial de 2026, Neymar atingirá um feito histórico na seleção brasileira.

    O atacante se tornará apenas o segundo jogador da história a disputar quatro Copas do Mundo usando a camisa 10 do Brasil. Até hoje, somente Pelé alcançou a marca, nas edições de 1958, 1962, 1966 e 1970.

    Pelé conquistou três títulos mundiais utilizando o número mais simbólico da história do futebol. Em 1962, porém, acabou lesionado durante a competição e viu Garrincha assumir protagonismo no bicampeonato.

    A definição oficial da numeração brasileira acontecerá nos próximos dias, quando a CBF enviar à Fifa a lista definitiva dos 26 jogadores inscritos para o torneio.

    Preocupação física

    Apesar do clima positivo nos bastidores, Neymar segue como principal preocupação física da comissão técnica da seleção antes da apresentação oficial do grupo.

    O camisa 10 se recupera de um edema na panturrilha direita e vem realizando tratamento intensivo no CT Rei Pelé, em Santos.

    Internamente, existe otimismo de que o problema não seja grave. A expectativa do clube é de que Neymar tenha condições de participar do amistoso contra o Panamá, marcado para a próxima semana.

    A CBF, porém, adota cautela maior em relação ao atacante. A comissão médica pretende reavaliar o jogador assim que ele se apresentar na Granja Comary para definir o planejamento até a estreia na Copa.

    O histórico recente de lesões faz com que a preparação física do camisa 10 seja tratada como prioridade absoluta neste início de trabalho de Carlo Ancelotti.

    Seleção inicia preparação para a Copa

    A seleção brasileira inicia oficialmente nesta quarta-feira a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

    Parte da comissão técnica chegará antes a Teresópolis, mas Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, Juan e Cícero Souza desembarcam no Rio de Janeiro junto da maior parte dos jogadores convocados, incluindo Neymar.

    Mesmo fora da lista de relacionados do Santos nos últimos jogos, o atacante vai se apresentar normalmente à seleção ao lado dos demais atletas convocados.

    O Brasil embarca para os Estados Unidos no próximo dia 2 de junho. A delegação ficará baseada em Nova Jersey durante o Mundial e fará um amistoso contra o Egito antes da estreia.

    O primeiro jogo da equipe de Carlo Ancelotti na Copa será no dia 13 de junho, diante de Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

