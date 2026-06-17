Atacante da Chapecoense, Bolasie comemora empate do Congo contra Portugal tomando suco de laranja em vídeo

Em vídeo publicado nas redes sociais durante o período de folga da Chapecoense, Bolasie aparece vestindo a camisa da seleção congolesa e tomando suco de laranja, em tom de comemoração bem-humorada pelo resultado.

O atacante de 37 anos, atualmente na Chape, chegou a sonhar com uma convocação recente para defender a seleção, mas acabou ficando fora da lista final. Mesmo assim, manteve a conexão com o time nacional e repercutiu o empate diante de um dos favoritos do grupo.

A partida terminou com gols de João Neves, por Portugal, e Yoane Wissa, pelo Congo. O grupo ainda conta com Colômbia e Uzbequistão, que completam a chave.