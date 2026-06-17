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Cruzeiro v Palestino - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Atacante da Chapecoense, Bolasie comemora empate do Congo contra Portugal tomando suco de laranja em vídeo

RD Congo
Portugal x RD Congo
Portugal
Copa do Mundo
Y. Bolasie
Chapecoense
Brasileirão

Jogador publicou registro bem-humorado nas redes sociais após o 1 a 1 pela estreia do Grupo K da Copa do Mundo

O atacante da Yannick Bolasie celebrou de forma descontraída o empate da República Democrática do Congo por 1 a 1 com Portugal, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17).

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comemorando o empate do Congo

    Em vídeo publicado nas redes sociais durante o período de folga da Chapecoense, Bolasie aparece vestindo a camisa da seleção congolesa e tomando suco de laranja, em tom de comemoração bem-humorada pelo resultado.

    O atacante de 37 anos, atualmente na Chape, chegou a sonhar com uma convocação recente para defender a seleção, mas acabou ficando fora da lista final. Mesmo assim, manteve a conexão com o time nacional e repercutiu o empate diante de um dos favoritos do grupo.

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    A partida terminou com gols de João Neves, por Portugal, e Yoane Wissa, pelo Congo. O grupo ainda conta com Colômbia e Uzbequistão, que completam a chave.

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