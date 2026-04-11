As mensagens assustadoras do Bayern... Será que o Real Madrid está atento?

Segundo o Marca, “o Bayern de Munique tornou-se uma verdadeira máquina de gols e escreveu um novo capítulo na sua história e na história da Bundesliga. Esta conquista histórica, graças ao trio de ataque que pode marcar o início de uma nova era de domínio alemão na Europa: Olise, Luis Díaz e Harry Kane”.

O jornal destacou os números recordes de Kane e afirmou: “O atacante inglês lidera a corrida pela Chuteira de Ouro (31 gols) e também está perto de quebrar o recorde que Lewandowski detém com o Bayern de Munique. O atacante polonês marcou 41 gols na Bundesliga durante a temporada 2020-2021, mas seu recorde está ameaçado por Kane, que está a apenas 10 gols de igualar sua marca”.

E acrescentou: “Com cinco partidas restantes, é possível que o britânico ultrapasse o jogador polonês. Com 76 pontos após 29 partidas, o Bayern de Munique registrou sua terceira melhor campanha na Bundesliga até este momento; esse número só foi superado nas temporadas 2013-14 (78 pontos) e 2012-13 (78 pontos)”.

E acrescentou: “Além disso, o time da Baviera manteve seu recorde de invencibilidade fora de casa em 24 partidas consecutivas na Bundesliga, incluindo a temporada passada (17 vitórias e 6 empates)”.

E concluiu: “O campeão alemão só havia alcançado uma sequência mais longa de jogos sem derrota fora de casa na Bundesliga entre 1985 e 1987 (26 partidas) e entre 2012 e 2014 (33 partidas)”.

Esses números do Bayern e de seu artilheiro parecem ser mensagens assustadoras para o Real Madrid antes do confronto decisivo na Europa, especialmente porque o Merengue não parece estar em sua melhor forma recentemente, tendo tropeçado ontem na La Liga com um empate de 1 a 1 contra o Girona, ficando a nove pontos do líder Barcelona.

O técnico Arbeloa terá de dar o máximo de si, assim como as estrelas do Real Madrid, para conter o poder ofensivo avassalador do Bayern. Será que o Real Madrid vai acordar?