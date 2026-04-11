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As mensagens assustadoras do Bayern... Será que o Real Madrid está atento?

St. Pauli x Bayern de Munique
St. Pauli
Bayern de Munique
Bundesliga
Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
H. Kane
Alemanha
Espanha
England

A melhor geração do time bávaro de todos os tempos

Em uma noite histórica na Bundesliga, o Bayern de Munique apresentou um espetáculo ofensivo impressionante contra o St. Pauli, conquistando uma vitória esmagadora que contribuiu para superar um recorde histórico que remonta a 1972, poucos dias antes de receber o Real Madrid na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique havia derrotado o Real Madrid em seu estádio, o Santiago Bernabéu, por 2 a 1, resultado que deixa a partida aberta a todos os cenários possíveis.

O Bayern de Munique goleou o time da casa, o St. Pauli, por 5 a 0, na 29ª rodada da Bundesliga.

  • Equação do índice... 1972

    A equipe de Vincent Kompany alcançou 105 gols em uma única temporada da Bundesliga, superando o recorde anterior de 101 gols.

    O Bayern de Munique entrou em campo determinado a provar seu valor na Bundesliga, após o tropeço do Dortmund, e os jogadores de Kompany estão a um passo do título.

    De acordo com o jornal Marca, “Musiala levou apenas nove minutos para vencer o goleiro do St. Pauli, igualando assim o recorde registrado em 1972 de 101 gols em uma única temporada”.

    Desde aquele momento, a sede de gols não diminuiu, com duas chances claras que acertaram a trave, uma de Jackson e outra de Jamal Musiala, e o primeiro tempo terminou sem gols.

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  • Momentos históricos... 105 gols

    O Bayern precisou de apenas 8 minutos do início do segundo tempo para quebrar o recorde, quando Goretzka marcou o 102º gol do time bávaro nesta temporada da Bundesliga; em seguida, os gols se sucederam com Oliese, Jackson e Guerrero, que assinou o 105º gol do Bayern na Bundesliga até o momento.

    O Bayern teve a chance de marcar o 106º gol, com Goretzka, mas o gol foi anulado por impedimento, momentos antes do apito final.

  • Bayern-Keane: recordes com mensagens assustadoras

    Segundo o Marca, “o Bayern de Munique tornou-se uma verdadeira máquina de gols e escreveu um novo capítulo na sua história e na história da Bundesliga. Esta conquista histórica, graças ao trio de ataque que pode marcar o início de uma nova era de domínio alemão na Europa: Olise, Luis Díaz e Harry Kane”.

    O jornal destacou os números recordes de Kane e afirmou: “O atacante inglês lidera a corrida pela Chuteira de Ouro (31 gols) e também está perto de quebrar o recorde que Lewandowski detém com o Bayern de Munique. O atacante polonês marcou 41 gols na Bundesliga durante a temporada 2020-2021, mas seu recorde está ameaçado por Kane, que está a apenas 10 gols de igualar sua marca”.

    E acrescentou: “Com cinco partidas restantes, é possível que o britânico ultrapasse o jogador polonês. Com 76 pontos após 29 partidas, o Bayern de Munique registrou sua terceira melhor campanha na Bundesliga até este momento; esse número só foi superado nas temporadas 2013-14 (78 pontos) e 2012-13 (78 pontos)”.

    E acrescentou: “Além disso, o time da Baviera manteve seu recorde de invencibilidade fora de casa em 24 partidas consecutivas na Bundesliga, incluindo a temporada passada (17 vitórias e 6 empates)”.

    E concluiu: “O campeão alemão só havia alcançado uma sequência mais longa de jogos sem derrota fora de casa na Bundesliga entre 1985 e 1987 (26 partidas) e entre 2012 e 2014 (33 partidas)”.

    Esses números do Bayern e de seu artilheiro parecem ser mensagens assustadoras para o Real Madrid antes do confronto decisivo na Europa, especialmente porque o Merengue não parece estar em sua melhor forma recentemente, tendo tropeçado ontem na La Liga com um empate de 1 a 1 contra o Girona, ficando a nove pontos do líder Barcelona.

    O técnico Arbeloa terá de dar o máximo de si, assim como as estrelas do Real Madrid, para conter o poder ofensivo avassalador do Bayern. Será que o Real Madrid vai acordar?