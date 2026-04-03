Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, defendeu a Espanha após acusações de racismo, na sequência dos cânticos entoados pelos adeptos contra o Islão num jogo amigável do Egito, e falou sobre a sua decisão de excluir Kylian Mbappé da convocatória para o dérbi de Madrid antes da pausa internacional.
O Real Madrid prepara-se para defrontar o Real Mallorca fora de casa amanhã, sábado, na Liga Espanhola, procurando reduzir para um ponto a diferença para o líder Barcelona, antes de o Barça enfrentar, na noite do mesmo dia, o Atlético de Madrid num jogo forte.
Arbeloa realizou uma conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira para falar sobre o jogo frente ao Mallorca e a sua visão da equipa nos últimos dois meses da época, além de abordar Kylian Mbappé, a presença de Bellingham e outros jogadores.
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