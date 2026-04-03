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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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أربيلوا: A Espanha não é racista... e a exclusão de Mbappé é uma “decisão óbvia”

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
A. Arbeloa
K. Mbappe
J. Bellingham
Espanha x Egito
Espanha
Egito
Amistosos
Espanha
França
England
Egito

ال treinador espanhol alerta para os jogos após a pausa internacional

Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, defendeu a Espanha após acusações de racismo, na sequência dos cânticos entoados pelos adeptos contra o Islão num jogo amigável do Egito, e falou sobre a sua decisão de excluir Kylian Mbappé da convocatória para o dérbi de Madrid antes da pausa internacional.

O Real Madrid prepara-se para defrontar o Real Mallorca fora de casa amanhã, sábado, na Liga Espanhola, procurando reduzir para um ponto a diferença para o líder Barcelona, antes de o Barça enfrentar, na noite do mesmo dia, o Atlético de Madrid num jogo forte.

Arbeloa realizou uma conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira para falar sobre o jogo frente ao Mallorca e a sua visão da equipa nos últimos dois meses da época, além de abordar Kylian Mbappé, a presença de Bellingham e outros jogadores.

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  • 9 finais

    Disse Arbeloa na conferência: “Todos os jogadores internacionais regressaram com boa saúde, e esse é o primeiro objetivo. A pausa foi muito positiva para a maioria deles, sobretudo porque tiveram minutos de jogo”.

    Acrescentou: “Agora estamos plenamente conscientes da dificuldade do jogo de amanhã, porque o Mallorca precisa dos pontos tanto quanto nós. Estamos preparados. Jogar fora depois de uma pausa nunca é fácil. Restam 9 finais, e amanhã é a primeira”.

    Questionado sobre se acompanhou o desempenho de todos os internacionais durante a pausa, afirmou: “Temos de acompanhar todos, claro. Falei com alguns deles e felicitei o Arda Güler. Sei o que o Mundial significa para ele e também para o seu país. Estou muito feliz e feliz por o ver feliz”.

    Sobre se pensa em fazer alterações na equipa para o jogo de amanhã, explicou: “Penso em colocar a melhor equipa possível para ganhar o jogo. Temos 3 jogos em seis dias, todos de alto nível, e não há margem para erro. Amanhã vou apresentar o melhor onze possível. No entanto, como digo sempre: vamos precisar de todos, e é isso que os jogos têm mostrado”.

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  • Bellingham e Mbappé

    Sobre se ficou surpreso com a situação de Jude Bellingham, jogador da equipe, disse: "A situação dele foi um pouco especial, porque ele jogou alguns minutos contra o Atlético, mas (Thomas) Tuchel decidiu não colocá-lo agora. Eles não quiseram correr riscos. O Jude é inteligente o suficiente para fazer bons treinos e está pronto para ajudar amanhã. Precisamos que ele recupere o ritmo competitivo gradualmente".

    Sobre se estava planejado que Bellingham jogasse pela Inglaterra, acrescentou: "Eu não tinha nenhum plano, isso é decisão do treinador de cada seleção. Mas não há problema em ele não participar, assim como não seria um problema se participasse. Estou feliz com o retorno dele e vamos trabalhar para reintegrá-lo gradualmente".

    Quanto à polêmica levantada sobre o clube ter examinado o joelho errado de Mbappé, Arbeloa comentou: "O que Kylian disse nos últimos dias é claro: essa informação é totalmente incorreta. E já é hora de parar de falar do joelho dele e focar nos gols, e que ele volte ao nível que mostrou anteriormente".

    Sobre as declarações de Mbappé de que é um jogador que cumpre menos tarefas defensivas do que outros no time, o treinador respondeu: "Kylian tem um grande espírito de compromisso e sabe perfeitamente o que eu peço dele. E o mesmo acontece com Vinícius. Os atacantes defendem menos do que os defensores, assim como atacam mais. Mas precisamos de uma equipe comprometida diariamente, todos os 25 jogadores. Nesta fase, temos que terminar as partidas sem poupar nenhum esforço, e depois esse tipo de jogador fará a diferença com seu talento".

    Sobre se Mbappé se sentiu decepcionado por ter ficado no banco no dérbi de Madri antes da pausa internacional, Arbeloa comentou: "Não, de forma alguma. Sempre houve entre nós uma relação de comunicação direta. Conversamos sobre a maioria das coisas. E minha decisão sobre a escalação foi uma decisão óbvia".

  • اللعب بعد التوقف الدولي أمر معقد

    Sobre a situação de Éder Militão, Arbeloa disse: “Ele vai voltar. Quando estiver em plena forma, é provavelmente o melhor defesa-central do mundo. Ainda não tive a oportunidade de o treinar, mas é um defesa fantástico. Pela sua qualidade e pela sua personalidade de liderança, vai ajudar-nos muito. É um jogador diferenciador, e estamos muito felizes com o seu regresso”.

    Arbeloa recebeu uma pergunta sobre se achava que merecia continuar como treinador na próxima época, independentemente do que acontecesse nos próximos dois meses, e respondeu: “Isso não me preocupa. Estarei aqui até ao último dia, como sempre disse. Quero ajudar esta equipa a continuar a ganhar títulos… independentemente de quem se sente neste banco. Isso é a única coisa importante”.

    Sobre a sua visão da situação da equipa nos últimos dois meses da época, disse: “Estamos onde queríamos: a lutar pelo campeonato e pela Liga dos Campeões. Mas, neste momento, temos de pensar no Maiorca. Jogamos cada jogo como se fosse uma final, e não há margem para erro”.

    E acrescentou: “O jogo com o Maiorca é muito difícil e fez soar 714 alarmes, pelas circunstâncias, pelo adversário e porque jogar depois da paragem é sempre complicado. Mas estou confiante na equipa, pelo que vejo nos treinos. Vejo-os motivados e focados para lutar por tudo. Sabemos que não será fácil, mas somos o Real Madrid e temos de o provar em cada jogo. Porque quando chega a primavera, este clube dá sempre o seu melhor”.

  • A Espanha não é racista

    Sobre o seu comentário acerca dos acontecimentos lamentáveis que marcaram o jogo amigável entre Espanha e Egito, Arbeloa respondeu: "Acho que a Espanha não é um país racista".

    E acrescentou: "Se fosse, haveria problemas em todos os fins de semana. É preciso erradicar certos comportamentos, e são coisas que não posso mudar sozinho. Mas continuarei a defender este princípio".

    E prosseguiu: "A Espanha deve continuar a combater essas atitudes, mas é um país grande e muito tolerante. Não se deve generalizar, mas é preciso continuar na mesma luta e com a mesma força".

  • Piada do Vinícius

    Arbeloa foi questionado sobre o plano mais adequado para Brahim Díaz e disse: "Que continue a jogar. Ele passou por um período difícil, mas conseguiu superá-lo e demonstrou a qualidade do jogador que é. Temos uma equipa extraordinária e vamos precisar de todos".

    Sobre Vinícius Júnior, disse: "Bem, bem. É evidente que o Carletto (Carlo Ancelotti, treinador do Brasil) não lhe deu muito descanso! (risos)".

    Depois, concluiu: "As exigências do Real Madrid são muito semelhantes ao que ele vive com a Seleção Brasileira. Ele fez um grande número de jogos e decidiremos mais tarde o que é melhor para ele".