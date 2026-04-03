Sobre se ficou surpreso com a situação de Jude Bellingham, jogador da equipe, disse: "A situação dele foi um pouco especial, porque ele jogou alguns minutos contra o Atlético, mas (Thomas) Tuchel decidiu não colocá-lo agora. Eles não quiseram correr riscos. O Jude é inteligente o suficiente para fazer bons treinos e está pronto para ajudar amanhã. Precisamos que ele recupere o ritmo competitivo gradualmente".

Sobre se estava planejado que Bellingham jogasse pela Inglaterra, acrescentou: "Eu não tinha nenhum plano, isso é decisão do treinador de cada seleção. Mas não há problema em ele não participar, assim como não seria um problema se participasse. Estou feliz com o retorno dele e vamos trabalhar para reintegrá-lo gradualmente".

Quanto à polêmica levantada sobre o clube ter examinado o joelho errado de Mbappé, Arbeloa comentou: "O que Kylian disse nos últimos dias é claro: essa informação é totalmente incorreta. E já é hora de parar de falar do joelho dele e focar nos gols, e que ele volte ao nível que mostrou anteriormente".

Sobre as declarações de Mbappé de que é um jogador que cumpre menos tarefas defensivas do que outros no time, o treinador respondeu: "Kylian tem um grande espírito de compromisso e sabe perfeitamente o que eu peço dele. E o mesmo acontece com Vinícius. Os atacantes defendem menos do que os defensores, assim como atacam mais. Mas precisamos de uma equipe comprometida diariamente, todos os 25 jogadores. Nesta fase, temos que terminar as partidas sem poupar nenhum esforço, e depois esse tipo de jogador fará a diferença com seu talento".

Sobre se Mbappé se sentiu decepcionado por ter ficado no banco no dérbi de Madri antes da pausa internacional, Arbeloa comentou: "Não, de forma alguma. Sempre houve entre nós uma relação de comunicação direta. Conversamos sobre a maioria das coisas. E minha decisão sobre a escalação foi uma decisão óbvia".