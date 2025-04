Os árbitros selecionados para o Mundial de Clubes 2025

Brasil terá seis representantes, entre árbitros e assistentes, entre os escolhidos

A primeira edição do Mundial de Clubes será realizada entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos, com a participação de 32 equipes — entre elas, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A competição contará com algumas novidades tecnológicas, como o uso de câmeras corporais pelos árbitros para oferecer ângulos inéditos ao público e o sistema de impedimento semi-automático, que promete agilizar decisões do VAR.

A Fifa anunciou a lista de árbitros escalados para o torneio: serão 117 profissionais de 41 países, incluindo 35 árbitros principais, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo. O Brasil estará representado, com seis nomes — Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel como árbitros principais; Rafael Alves, Bruno Boschilia, Danilo Manis e Bruno Pires como assistentes. Nenhum árbitro brasileiro atuará na cabine do VAR. O país é um dos que mais teve profissionais convocados, ao lado de Argentina e França.