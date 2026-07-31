Após recusa do Real, Arsenal ameaça plano do Barcelona

Cresce a tensão entre Ferran Torres e o Barcelona, seu clube, após a entrada de alguns clubes da Premier League inglesa na disputa pela contratação do jogador espanhol.

O jornal "Sport" informou que a situação não se limita mais apenas ao Paris Saint-Germain ou ao Atlético de Madrid, mas que Arsenal e Tottenham entraram na corrida pela contratação de Torres, cujo contrato termina no verão de 2027.

O Barcelona já havia deixado claro, ao entorno do jogador, que está disposto a renovar seu contrato a partir do próximo mês de setembro, mas espera não ter se atrasado nesse aspecto, especialmente porque as propostas que o jogador está analisando parecem bastante importantes.

Ferran Torres se tornou um dos nomes mais requisitados no mercado de transferências, seja por sua situação contratual ou por seu nível de destaque ao longo da temporada, coroado por uma atuação excepcional na Copa do Mundo, durante a qual recebeu amplos elogios.

Torres se encontra agora diante da decisão mais importante de sua carreira profissional, e optou por adiá-la, apesar de clubes como o Paris Saint-Germain precisarem de uma resposta rápida para dar continuidade ao planejamento da próxima temporada.