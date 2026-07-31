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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Após recusa do Real, Arsenal ameaça plano do Barcelona

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F. Torres
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Espanha

Cresce a tensão entre Ferran Torres e o Barcelona, seu clube, após a entrada de alguns clubes da Premier League inglesa na disputa pela contratação do jogador espanhol.

O jornal "Sport" informou que a situação não se limita mais apenas ao Paris Saint-Germain ou ao Atlético de Madrid, mas que Arsenal e Tottenham entraram na corrida pela contratação de Torres, cujo contrato termina no verão de 2027.

O Barcelona já havia deixado claro, ao entorno do jogador, que está disposto a renovar seu contrato a partir do próximo mês de setembro, mas espera não ter se atrasado nesse aspecto, especialmente porque as propostas que o jogador está analisando parecem bastante importantes.

Ferran Torres se tornou um dos nomes mais requisitados no mercado de transferências, seja por sua situação contratual ou por seu nível de destaque ao longo da temporada, coroado por uma atuação excepcional na Copa do Mundo, durante a qual recebeu amplos elogios.

Torres se encontra agora diante da decisão mais importante de sua carreira profissional, e optou por adiá-la, apesar de clubes como o Paris Saint-Germain precisarem de uma resposta rápida para dar continuidade ao planejamento da próxima temporada.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres se sente insatisfeito com o Barcelona

    Ferran Torres vive um momento de indecisão, mas o Barcelona sempre foi sua primeira opção, até que grandes clubes europeus entraram na disputa pelas negociações.

    O Paris Saint-Germain havia parecido a parte mais próxima de garantir os serviços do jogador, depois de ter se movimentado durante a Copa do Mundo para tentar convencê-lo a se juntar a ele.

    Ainda assim, Ferran sabe que ninguém pode lhe garantir uma vaga de titular em Paris, além de que a situação dentro do Barcelona pode mudar muito caso o clube não consiga contratar um novo atacante. 

    O clube catalão ainda dá prioridade à contratação de Julián Álvarez, mas, caso o negócio não avance, Ferran Torres surgirá como opção principal para ocupar a posição de centroavante camisa 9.

    No entorno do jogador, assim como no próprio Ferran, há um sentimento de descontentamento pelo fato de o Barcelona não lhe ter dado prioridade até agora, apesar de sua contribuição em gols na última temporada ter sido de grande importância.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Está tudo nas mãos de Ferran Torres

    Essa indefinição levou clubes ingleses a sondarem a situação também, já que o Tottenham, um dos clubes que mais gastou neste verão, procura com afinco por um novo atacante e, após fracassar na contratação de Kroopi, já se informou sobre a possibilidade de contratar Ferran.

    No entanto, o maior obstáculo para o clube londrino está no fato de não disputar nenhuma competição europeia, o que torna seu projeto esportivo o menos atrativo para Torres.

    Já a opção do Arsenal pode ganhar mais força, especialmente após o tropeço em suas tentativas na disputa pela contratação de Vinícius Júnior, uma vez que o Real Madrid recusou vender seu jogador brasileiro, enquanto o negócio por Julián Álvarez parece distante, devido à recusa do Atlético de Madrid em abrir mão do jogador.

    No momento, tudo permanece nas mãos de Torres, pois somente o jogador decidirá seu futuro.

    Ainda há uma conversa decisiva prevista entre o jogador e o Barcelona, e tudo indica que os próximos dias serão cruciais, já que tudo pode ser resolvido antes da data de retorno do jogador aos treinamentos após o fim de suas férias de verão.

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