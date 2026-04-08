Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

Traduzido por

Após a derrota para o Bayern: debate polêmico sobre Mbappé... O Real Madrid é melhor sem ele?

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
K. Mbappe
M. Neuer
J. Tah
A. Tchouameni
A. Guler
T. Pitarch
A. Carreras
Espanha
Alemanha
França
Turquia

O choque do Bayern traz de volta à tona a velha questão!

O Bayern de Munique literalmente sacudiu as estruturas do Estádio Santiago Bernabéu. Sempre que os 4.000 torcedores que vieram apoiar o Bayern de Munique na arquibancada norte superior se levantavam, a arquibancada leste balançava.

Dizem que isso é normal, mas não custa nada consultar um arquiteto para ter certeza. Por precaução. Foi assim que o Marca iniciou seu comentário sobre a derrota do Real Madrid em seu estádio na noite de terça-feira, diante do Bayern de Munique por 2 a 1, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern surpreendeu o Real com um gol no final do primeiro tempo, marcado por Luis Díaz, e, vinte segundos após o início do segundo tempo, desferiu um golpe fatal por meio de Harry Kane, antes que Kylian Mbappé colocasse o time madrilenho de volta no jogo com um gol de redução aos 74 minutos.

  • "Aumentando a polêmica infructuosa"... Mbappé traz de volta um vislumbre de esperança

    E o Marca continuou: “Não há dúvida de que a situação do Real Madrid é extremamente grave. É verdade que a equipe de Arbeloa não merecia a derrota, mas a impressão que ficou após a partida é que o Bayern de Munique está muito acima do Real Madrid, que resistiu por uma questão de orgulho, diante da torcida do Bernabéu, e graças à velocidade fulminante de Mbappé, e não por suas habilidades futebolísticas”. 

    E acrescentou: “Sempre haverá quem queira alimentar a discussão infértil de que o Real Madrid é melhor sem o francês, mas ele foi o autor do único gol do Real Madrid e também criou suas melhores chances, e os gols do Bayern não vieram de erros de Mbappé”.

    O jornal prosseguiu: “A ideia de que o Real Madrid é um time melhor, mais coeso e mais... ... seja lá o que for, sem Mbappé, seria uma bela teoria, quase poética, se não fosse pelo fato de que o futebol tende a favorecer aqueles que buscam o impossível em detrimento daqueles que perdem a esperança. Se o Real Madrid ainda tem um lampejo de esperança em Munique, por menor que seja, isso se deve a Mbappé”.

    O jornal destacou o desempenho de Tiago Beatiares e comentou: “O que aconteceu com ele contra o Manchester City se repetiu contra o Bayern de Munique. Tiago perdeu a bola na entrada da pequena área. Contra o City, Courtois o salvou, e desta vez foi Lounin quem demonstrou reação rápida para defender o chute de Gnabry. O ex-aluno da academia recebeu os maiores aplausos daquela noite graças aos seus esforços, mas sua ousadia em arriscar em áreas onde não se deve arriscar quase lhe custou caro (pela segunda vez)”.

  • O melhor jogador do Real Madrid contra o Bayern de Munique

    E ela continuou: “O jogador que entendeu o jogo melhor do que todos os outros, e que resistiu com unhas e dentes à derrota em campo, foi Arda Güler.

    Güler fez um primeiro tempo fantástico, quase excepcional, e continuou brilhando no segundo tempo. Ele foi habilidoso com a bola, e tudo o que fez foi a seu favor. Foi ele quem liderou os ataques do Real Madrid da melhor maneira possível, e o primeiro a passar a bola para Mbappé, que ficou cara a cara com Neuer. 


  • Não subestimem os veteranos: que partida o Neuer jogou!

    Sobre o grande destaque da partida, o jornal Marca comentou: “É evidente que ele não está em sua melhor forma, mas ainda não está acabado. Neuer fez uma partida fantástica no Bernabéu, salvando o Bayern no primeiro tempo com três defesas excelentes — duas contra Mbappé e uma contra Vinícius — e outras três no segundo tempo. O goleiro alemão entrou em campo com algumas dúvidas, mas quando a necessidade se fez sentir, ele respondeu com uma atuação impressionante, salvando sua meta de gols decisivos que permitiram ao Bayern manter o placar zerado até os 74 minutos.”

  • Olisey Cabos Carreras

    Ela mencionou a noite difícil que Carreras, lateral-esquerdo do Real Madrid, passou, e explicou: “Ele foi avisado, mas as coisas correram pior do que o esperado. Oulisse proporcionou a Carreras uma das piores noites de sua carreira no Real Madrid. O lateral madridista resistiu o máximo que pôde, mas estava enfrentando um dos melhores jogadores da Europa atualmente, um jogador com uma estrutura física imponente e uma capacidade excepcional nos duelos individuais com os zagueiros. Fazia muito tempo que o Bernabéu não recebia um adversário com tanta força e superioridade.”  


  • Tah e Chouameni... Ausências sentidas

    Chouameni ficará de fora da partida de volta devido ao contato com Oulisse enquanto o jogador do Bayern de Munique tentava dar um passe em profundidade. Já Tah será suspenso devido à sua entrada violenta em Mbappé. A punição foi a mesma para ambos os jogadores, e talvez essas tenham sido as únicas decisões controversas do árbitro Michael Oliver em toda a partida. Embora não tenham afetado o resultado, a diferença na interpretação desses dois incidentes teve impacto no desfecho da partida.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB