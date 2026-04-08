Após a derrota para o Bayern: debate polêmico sobre Mbappé... O Real Madrid é melhor sem ele?

O Bayern de Munique literalmente sacudiu as estruturas do Estádio Santiago Bernabéu. Sempre que os 4.000 torcedores que vieram apoiar o Bayern de Munique na arquibancada norte superior se levantavam, a arquibancada leste balançava.
Dizem que isso é normal, mas não custa nada consultar um arquiteto para ter certeza. Por precaução. Foi assim que o Marca iniciou seu comentário sobre a derrota do Real Madrid em seu estádio na noite de terça-feira, diante do Bayern de Munique por 2 a 1, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Bayern surpreendeu o Real com um gol no final do primeiro tempo, marcado por Luis Díaz, e, vinte segundos após o início do segundo tempo, desferiu um golpe fatal por meio de Harry Kane, antes que Kylian Mbappé colocasse o time madrilenho de volta no jogo com um gol de redução aos 74 minutos.