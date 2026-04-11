Apoio espanhol ao Marrocos na crise da CAN: quem sair, perde

Albert Masno, vice-editor-chefe do jornal Sport, manifestou seu apoio à seleção marroquina, defendendo seu direito de conquistar a Copa Africana das Nações de 2025.

A seleção do Senegal conquistou a Copa Africana das Nações após vencer o Marrocos por 1 a 0 na final.

No entanto, a Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu posteriormente uma decisão retirando o título do Senegal e concedendo-o aos Leões do Atlas.

Masno disse em seu artigo publicado no jornal Sport: “Deixem o futebol em paz... O Marrocos está certo”.

E acrescentou: “Já se passaram três meses desde a final da Copa Africana das Nações, e a questão ainda é discutida até hoje. A CAF concedeu o título ao Marrocos porque o Senegal, o outro time na final, desistiu da partida”.

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