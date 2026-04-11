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Morocco Senegal AFCON 2025AFP

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Apoio espanhol ao Marrocos na crise da CAN: quem sair, perde

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Senegal
Marrocos
Espanha

Albert Masno, vice-editor-chefe do jornal Sport, manifestou seu apoio à seleção marroquina, defendendo seu direito de conquistar a Copa Africana das Nações de 2025.

A seleção do Senegal conquistou a Copa Africana das Nações após vencer o Marrocos por 1 a 0 na final.

No entanto, a Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu posteriormente uma decisão retirando o título do Senegal e concedendo-o aos Leões do Atlas.

Masno disse em seu artigo publicado no jornal Sport: “Deixem o futebol em paz... O Marrocos está certo”.

E acrescentou: “Já se passaram três meses desde a final da Copa Africana das Nações, e a questão ainda é discutida até hoje. A CAF concedeu o título ao Marrocos porque o Senegal, o outro time na final, desistiu da partida”.

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    Nenhuma equipe pode abandonar o campo

    Masno continuou em seu artigo: “Os jogadores senegaleses foram para o vestiário, e alguns deles até postaram conteúdo no Snapchat, antes de voltarem mais tarde ao campo. Seguindo as instruções do técnico, a partida foi retomada e terminou na prorrogação com a vitória do Senegal”.

    Ele explicou: “Após analisar os relatórios, a CAF decidiu que o vencedor não poderia ser o Senegal, pois seus jogadores haviam abandonado o campo. Embora a decisão seja incomum, já que é raro declarar um campeão nos escritórios da federação em vez de no campo, a decisão foi correta do ponto de vista da federação”.

    Ele enfatizou: “Nenhuma equipe pode abandonar o campo; se o fizer, perde a partida. Essa é uma regra básica do futebol... Imaginem se o Barcelona tivesse abandonado o campo em protesto contra a expulsão de Kubarsi ou por não ter sido marcado um pênalti a favor de Pobel. Quem abandona, perde.”

    E concluiu: “Já passou muito tempo desde esse campeonato, e o que todos devem fazer é deixar o futebol como está e respeitar a decisão tomada na época. O Marrocos merece o título.”

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