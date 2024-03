Antony errado? Boa temporada de Elanga no Forest expõe mais um erro de Erik ten Hag no Manchester United

Os Red Devils tinham o ponta sueco em seus planos, mas decidiram fazer uma aposta cara e ousada no brasileiro em vez disso

A data é 23 de fevereiro de 2022, a cidade é Madrid e os fãs do Manchester United têm um novo jogador favorito, assim como um novo cântico favorito. Seu ídolo jovem silenciou os normalmente ensurdecedores torcedores do Atlético de Madrid no Metropolitano e com uma nova versão de um sucesso dos anos 1990.

"Ritmo é dançar, Anthony Elanga, venha e pare-o se você ousar", cantam os torcedores visitantes. "Vem da Escandinávia, ele é o salvador do United, marcando gols de todos os lugares." Elanga acabou de empatar para o United na capital espanhola e, quatro dias antes, ele havia marcado em uma vitória por 4 a2 contra os rivais Leeds.

Ajuda o fato de que ele está no clube desde os 12 anos e é um ponta veloz com pés habilidosos, seguindo os passos dos gigantes do United, desde George Best até Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo. Há uma sensação de que ele está salvando o United, também, não apenas da derrota para o Atlético, mas também de uma temporada sombria em que já demitiram Ole Gunnar Solskjaer e sofreram uma série de derrotas humilhantes.

Elanga também é uma figura animadora para os fãs do United acreditarem, menos de um mês após o caso Mason Greenwood ter vindo à tona, levando à sua prisão e seu afastamento do elenco. O futuro parece brilhante para Elanga em Old Trafford.

Porém, dois anos depois e Elanga deixou o clube, juntando-se ao Nottingham Forest no inicio da temporada 2023/24 por uma quantia de 15 milhões de libras (R$ 94 milhões), tendo feito apenas cinco partidas como titular na Premier League sob o comando de Erik ten Hag.

Enquanto isso, Antony, o jogador que foi contratado por uma quantia exorbitante de 85 milhões de libras (R$ 534 milhões) e ocupou o lugar de Elanga na equipe, nem sequer consegue entrar na escalação inicial em meio a uma crise de lesões. É tentador concluir que colocaram sua fé no Ant(h)ony errado...