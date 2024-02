O Liverpool da mentalidade monstruosa voltou. Jurgen Klopp pode se despedir com quatro títulos

Os Reds, devastados por lesões, não tinham como vencer o time bilionário do Chelsea em Wembley, mas tudo parece possível para este time

Pep Guardiola tem "99,9 por cento" de certeza de que o Manchester City não repetirá a tríplice conquista na temporada passada. Então, que chances o Liverpool realmente tem de vencer os quatro títulos da temporada? Os Reds estão sofrendo com lesões no momento e não contam com os recursos financeiros que seus rivais pelo título da Premier League, patrocinados pelo Estado Árabe.

Tudo parece ainda mais surpreendente quando se considera que o Liverpool conseguiu a vitória por 1 a 0 em Wembley com quatro jogadores formados na base em campo, com a idade de 21 anos ou menos. Além disso, 12 membros do time estavam lesionados, incluindo sete titulares absolutos.

Por outro lado, porém, é exatamente por isso que a Quádrupla Coroa não parece mais impossível. Se o Liverpool conseguiu levar a melhor sobre um dos times mais caros da história do futebol, quem sabe o que poderá conseguir se a crise de lesões diminuir nos próximos dias, semanas e meses?

Mais artigos abaixo