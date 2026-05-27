Andy Robertson aceita a transferência para o Tottenham após recusar a proposta da Juventus

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Tottenham venceu a disputa pela contratação de Robertson. O Spurs já havia tentado contratar o lateral-esquerdo em janeiro, mas a negociação fracassou quando o Liverpool não conseguiu encontrar um substituto imediato. Agora, após o término da temporada e sua emocionante despedida durante o empate em 1 a 1 com o Brentford no domingo, o jogador de 32 anos está prestes a se juntar ao elenco de De Zerbi no norte de Londres.

A transferência representa um grande golpe para o Tottenham, que conseguiu afastar a intensa concorrência de última hora da Juventus. Os Bianconeri haviam identificado o zagueiro como uma escolha de primeira linha para reforçar sua defesa e oferecer uma liderança valiosa, na esperança de levá-lo para a Itália.