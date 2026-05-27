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Andy Robertson aceita a transferência para o Tottenham após recusar a proposta da Juventus
Vencer a disputa contra a Juventus
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Tottenham venceu a disputa pela contratação de Robertson. O Spurs já havia tentado contratar o lateral-esquerdo em janeiro, mas a negociação fracassou quando o Liverpool não conseguiu encontrar um substituto imediato. Agora, após o término da temporada e sua emocionante despedida durante o empate em 1 a 1 com o Brentford no domingo, o jogador de 32 anos está prestes a se juntar ao elenco de De Zerbi no norte de Londres.
A transferência representa um grande golpe para o Tottenham, que conseguiu afastar a intensa concorrência de última hora da Juventus. Os Bianconeri haviam identificado o zagueiro como uma escolha de primeira linha para reforçar sua defesa e oferecer uma liderança valiosa, na esperança de levá-lo para a Itália.
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Uma sobrevivência milagrosa para o Spurs
Robertson chega a um clube em alta após uma permanência na primeira divisão quase milagrosa. De Zerbi assumiu o comando em 31 de março, herdando um elenco em profunda crise. No entanto, o técnico italiano conseguiu levar o Tottenham à salvação nas últimas sete partidas da temporada da Premier League. Sob sua liderança, o clube venceu três jogos, empatou dois e perdeu dois, garantindo, por fim, a permanência com uma margem tensa de dois pontos acima da zona de rebaixamento.
Essa notável recuperação ocorreu enquanto seu rival londrino, o West Ham, sofria o rebaixamento. Apesar de ter chegado do Hull City em 2017 e conquistado dois títulos da liga, o jogador da seleção da Escócia agora abraça este novo projeto de reconstrução. Ele ostenta 60 assistências na primeira divisão inglesa, demonstrando a qualidade de elite que traz para o N17.
Fim de uma era para o Liverpool
A saída do experiente lateral marca uma grande mudança em Anfield, já que ele se junta a uma lista cada vez maior de estrelas consagradas que estão de saída. Mohamed Salah já se despediu oficialmente, tendo disputado seu último jogo no domingo ao lado de seu companheiro de equipe escocês.
Além disso, a Juventus continua muito interessada em contratar o goleiro Alisson Becker, enquanto o zagueiro Ibrahima Konate deve anunciar em breve uma decisão sobre a renovação de seu contrato. Essas importantes saídas deixam o técnico Arne Slot diante de uma enorme incerteza. O Liverpool agora tem pela frente um extenso projeto de reconstrução para compensar essas perdas de grande impacto, após uma campanha profundamente decepcionante em que caiu para o quinto lugar, depois de ter conquistado o título na temporada passada.
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O que vem a seguir para o Spurs e os Reds?
O Tottenham contratou um jogador de comprovada capacidade de vencer, que irá reforçar imediatamente suas opções defensivas. Espera-se que Robertson se junte oficialmente ao elenco de De Zerbi, que se salvou milagrosamente, antes do início dos preparativos para a pré-temporada. Enquanto isso, o Liverpool precisa entrar urgentemente no mercado de transferências para concretizar sua estratégia defensiva de longo prazo, enquanto Slot tenta moldar uma nova era competitiva em meio a um verão de transição sem precedentes em Anfield.