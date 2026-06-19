Ancelotti justifica escolhas na seleção e explica ausência de Endrick: "A hora dele vai chegar"

A expectativa de ver Endrick entre os titulares da seleção brasileira contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), não deve se concretizar. Em entrevista coletiva na véspera da partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti voltou a defender suas escolhas no setor ofensivo, justificou a utilização de outros atacantes e fez questão de destacar que o jovem do Real Madrid segue nos planos para o torneio.
O treinador italiano, que conviveu com Endrick em sua primeira temporada no futebol europeu, afirmou que o momento do atacante ainda será construído ao longo da competição e garantiu que ele terá importância para a equipe.
"Vou colocar o Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante nesta Copa do Mundo".
A fala acontece poucos dias após a estreia diante do Marrocos, quando o técnico foi alvo de críticas por não utilizar o camisa 19 mesmo com as dificuldades ofensivas apresentadas pelo Brasil.