A pouco mais de um mês da convocação definitiva da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma revelação inusitada movimentou o noticiário esportivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter conversado diretamente com o técnico Carlo Ancelotti e, segundo ele, o treinador teria pedido sua opinião sobre Neymar.
Ancelotti consultou presidente Lula sobre Neymar na Copa? Entenda a história
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Conversa inesperada entre política e futebol
A declaração foi feita durante entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM. De acordo com Lula, Ancelotti levantou dúvidas sobre a possível convocação do camisa 10.
"Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional".
A fala chamou atenção por expor uma interação incomum entre o presidente do Brasil e o comandante técnico da seleção, em um momento decisivo do ciclo pré-Copa.
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Neymar vive expectativa de retorno
Aos 34 anos, Neymar atualmente defende o Santos e tenta retomar protagonismo após períodos marcados por lesões e instabilidade física. Mesmo sendo um dos maiores nomes da história recente da seleção, o atacante ainda não foi convocado por Ancelotti desde que o italiano assumiu o cargo, em maio do ano passado.
O cenário levanta dúvidas sobre sua presença na lista final, especialmente considerando o critério físico destacado pelo próprio Lula na conversa.
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Convocação está próxima
A lista oficial dos 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo será divulgada no dia 18 de maio. A expectativa é alta, especialmente em torno de nomes experientes como Neymar e da possível renovação promovida por Ancelotti.
O Mundial de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos.