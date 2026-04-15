Ancelotti consultou presidente Lula sobre Neymar na Copa? Entenda a história

A declaração foi feita durante entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM. De acordo com Lula, Ancelotti levantou dúvidas sobre a possível convocação do camisa 10.

"Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional".

A fala chamou atenção por expor uma interação incomum entre o presidente do Brasil e o comandante técnico da seleção, em um momento decisivo do ciclo pré-Copa.