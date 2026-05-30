Ancelotti bate o martelo sobre Neymar e encerra debate acerca de corte na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti colocou um ponto final nas especulações sobre um possível corte de Neymar da Copa do Mundo. Em sua primeira entrevista coletiva desde o início da preparação da seleção brasileira na Granja Comary, neste sábado (30), o treinador italiano reafirmou confiança na recuperação do atacante e garantiu a permanência do camisa 10 entre os 26 convocados para o Mundial.

Neymar foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, últimos compromissos da seleção antes da estreia na Copa. Apesar da preocupação envolvendo a condição física do jogador, Ancelotti deixou claro que a comissão técnica não trabalha com a hipótese de substituição.

"Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema. O jogador foi convocado porque a comissão achou que merecia ser convocado", afirmou.

O treinador destacou a confiança na evolução clínica do atacante e indicou que a expectativa é contar com ele ainda na fase de grupos da competição.

"Pensamos que ele vai recuperar e estar pronto o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele pode estar pronto e, para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que pode se recuperar para o primeiro jogo. Ou então no segundo. Não tenho dúvida que não vamos trocar ninguém. Esses 26 foram os escolhidos", completou.