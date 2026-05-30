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Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti bate o martelo sobre Neymar e encerra debate acerca de corte na Copa do Mundo

Brasil
C. Ancelotti
Neymar
Copa do Mundo

Treinador garante permanência do camisa 10 na lista da seleção e aposta em recuperação durante a fase de grupos do Mundial

Carlo Ancelotti colocou um ponto final nas especulações sobre um possível corte de Neymar da Copa do Mundo. Em sua primeira entrevista coletiva desde o início da preparação da seleção brasileira na Granja Comary, neste sábado (30), o treinador italiano reafirmou confiança na recuperação do atacante e garantiu a permanência do camisa 10 entre os 26 convocados para o Mundial.

Neymar foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, últimos compromissos da seleção antes da estreia na Copa. Apesar da preocupação envolvendo a condição física do jogador, Ancelotti deixou claro que a comissão técnica não trabalha com a hipótese de substituição.

"Antes da convocação recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema. O jogador foi convocado porque a comissão achou que merecia ser convocado", afirmou.

O treinador destacou a confiança na evolução clínica do atacante e indicou que a expectativa é contar com ele ainda na fase de grupos da competição.

"Pensamos que ele vai recuperar e estar pronto o mais rápido possível. Está trabalhando bem, animado. Ele pode estar pronto e, para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que pode se recuperar para o primeiro jogo. Ou então no segundo. Não tenho dúvida que não vamos trocar ninguém. Esses 26 foram os escolhidos", completou.

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    Polêmica antiga

    A situação de Neymar ganhou repercussão após o diagnóstico realizado pela seleção divergir das informações enviadas anteriormente pelo Santos. Antes da convocação, o clube paulista informava que o atacante sofria apenas com um edema na panturrilha.

    Questionado sobre o tema, Ancelotti evitou qualquer atrito público com o Santos e explicou que sua posição sempre foi avaliar a condição física dos atletas pensando no decorrer da Copa.

    "Falei que precisavam estar 100% fisicamente, mas em março eu também falei que podia chamar um jogador que não estivesse 100%, mas sim 100% durante a Copa. Infelizmente não podem estar 100% Militão, Estêvão, mas Neymar pode estar, sim, 100%", declarou.

    A programação da CBF prevê acompanhamento diário da recuperação do camisa 10. Neymar seguirá tratamento intensivo nos Estados Unidos e passará por uma nova bateria de exames no dia 12 de junho, véspera da estreia da seleção contra Marrocos, no MetLife Stadium.

    A partir dos resultados, comissão técnica e departamento médico definirão os próximos passos envolvendo a utilização do atacante durante o torneio.

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    Aproximação com Neymar

    Além das declarações públicas, Ancelotti também reforçou nos bastidores sua confiança em Neymar. Após o treino deste sábado, o treinador conversou por cerca de dez minutos com o atacante no gramado da Granja Comary, em uma demonstração de apoio ao principal astro da equipe.

    Enquanto os companheiros realizavam atividades com bola, Neymar seguiu seu cronograma de recuperação acompanhado pelo médico Rodrigo Lasmar. O atacante alternou trabalhos internos e exercícios específicos fora do campo.

    O clima na atividade foi leve. Ancelotti circulou entre os jogadores, conversou com integrantes da comissão médica e protagonizou momentos descontraídos com o elenco. Em uma das cenas mais comentadas do treino, o italiano brincou com Casemiro, arrancou risadas dos companheiros e terminou a conversa com um beijo no rosto do volante, seu ex-comandado nos tempos de Real Madrid.

    O treinamento também contou com a presença de familiares, patrocinadores e 25 crianças convidadas pela CBF em uma ação social. Ao final da atividade, os atletas distribuíram autógrafos e tiraram fotos com os visitantes.

    A seleção enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã. Na segunda-feira, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro compromisso no Mundial será no dia 13 de junho, diante de Marrocos.

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