Ancelotti anuncia capitão do Brasil na Copa do Mundo e define time contra o Panamá

Carlo Ancelotti falou pela primeira vez desde o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 e aproveitou a entrevista coletiva deste sábado (30), na Granja Comary, para resolver duas das principais dúvidas antes da estreia no Mundial: quem será o capitão da equipe e qual time começará jogando contra o Panamá.

O treinador italiano confirmou que Marquinhos será o capitão da seleção durante a Copa do Mundo. Experiente, o defensor do Paris Saint-Germain disputará seu terceiro Mundial. Reserva em 2018, na Rússia, e titular em 2022, no Catar, o zagueiro assume oficialmente a liderança do grupo na primeira Copa sob o comando de Ancelotti.

O anúncio acontece poucas horas após Marquinhos conquistar mais um título da Champions League pelo PSG. Na decisão diante do Arsenal, vencida nos pênaltis, o brasileiro, capitão da equipe francesa, ergueu a "orelhuda" e formará a dupla de zaga do Brasil ao lado de Gabriel Magalhães, que desperdiçou a cobrança decisiva da equipe inglesa. Gabriel Martinelli, outro convocado para a seleção, também participou da decisão em Budapeste, na Hungria.

Por conta do compromisso europeu, os três jogadores ainda não se apresentaram ao grupo e serão desfalques no amistoso deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Panamá, no Maracanã.

Ancelotti também confirmou a escalação que iniciará a partida:

"Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha."

O treinador ainda revelou que pretende dar minutos a todos os jogadores disponíveis.

"É um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e do nosso estádio. Amanhã vão jogar todos."