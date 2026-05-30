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Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti anuncia capitão do Brasil na Copa do Mundo e define time contra o Panamá

Brasil
Brasil x Panamá
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Marquinhos
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Copa do Mundo

Marquinhos herda a braçadeira no Mundial, enquanto treinador italiano confirma os 11 titulares para o último amistoso no Brasil

Carlo Ancelotti falou pela primeira vez desde o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 e aproveitou a entrevista coletiva deste sábado (30), na Granja Comary, para resolver duas das principais dúvidas antes da estreia no Mundial: quem será o capitão da equipe e qual time começará jogando contra o Panamá.

O treinador italiano confirmou que Marquinhos será o capitão da seleção durante a Copa do Mundo. Experiente, o defensor do Paris Saint-Germain disputará seu terceiro Mundial. Reserva em 2018, na Rússia, e titular em 2022, no Catar, o zagueiro assume oficialmente a liderança do grupo na primeira Copa sob o comando de Ancelotti.

O anúncio acontece poucas horas após Marquinhos conquistar mais um título da Champions League pelo PSG. Na decisão diante do Arsenal, vencida nos pênaltis, o brasileiro, capitão da equipe francesa, ergueu a "orelhuda" e formará a dupla de zaga do Brasil ao lado de Gabriel Magalhães, que desperdiçou a cobrança decisiva da equipe inglesa. Gabriel Martinelli, outro convocado para a seleção, também participou da decisão em Budapeste, na Hungria.

Por conta do compromisso europeu, os três jogadores ainda não se apresentaram ao grupo e serão desfalques no amistoso deste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), contra o Panamá, no Maracanã.

Ancelotti também confirmou a escalação que iniciará a partida:

"Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha."

O treinador ainda revelou que pretende dar minutos a todos os jogadores disponíveis.

"É um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e do nosso estádio. Amanhã vão jogar todos."

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    Confiante no setor defensivo

    Mesmo sem Marquinhos e Gabriel Magalhães à disposição, Ancelotti demonstrou tranquilidade com as opções defensivas da seleção.

    "Os zagueiros não vão jogar no meio. No meio estamos bem cobertos com Casemiro, Bruno, Fabinho, Danilo e Paquetá. Acho que a composição dos 26 jogadores nos dá qualidade, experiência e intensidade."

    O italiano destacou o trabalho realizado nos últimos dias e elogiou a assimilação dos conceitos defensivos.

    "Ontem trabalhamos muito em nível defensivo. Não quero limitar os jogadores de ataque com muitas informações, porque eles têm muita qualidade. Em compensação, defensivamente teremos orientações todos os dias até o último jogo."

    Ancelotti também comentou as alternativas para as laterais e confirmou Wesley como opção prioritária pelo lado direito.

    "Wesley foi muito bem na Roma atuando como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. O Ibañez pode ajudá-lo com características mais defensivas. O Danilo também pode atuar por ali."

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    Vini Jr. e Neymar

    O treinador elogiou o momento de Vinicius Júnior e reforçou a confiança no protagonismo do atacante durante a Copa.

    "Vinícius está bem e animado. Teve o tempo necessário para descansar depois da temporada. Vai ter um papel muito importante, assim como o Raphinha. São jogadores fundamentais para nós."

    Questionado novamente sobre Neymar, Ancelotti voltou a defender a convocação do camisa 10, mesmo com a recuperação da lesão na panturrilha direita.

    "Falei que os jogadores precisavam estar 100% fisicamente. Mas também expliquei que poderia convocar atletas que não estivessem 100% agora, desde que pudessem chegar em plenas condições durante a Copa."

    O técnico ainda citou outros casos de atletas que não conseguirão atingir a condição ideal para o torneio.

    "Por má sorte, Militão, Rodrygo e Estêvão não estarão 100%. Mas o Neymar pode estar, sim, 100%."

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    Preparação da seleção

    Ancelotti também falou sobre a convivência com um elenco repleto de estrelas e destacou o ambiente encontrado na seleção brasileira.

    "O ego não é um problema. O importante é usar o ego para ajudar a equipe. A diferença entre uma estrela e um campeão é justamente essa."

    O treinador italiano afirmou estar satisfeito com os primeiros dias de trabalho e mostrou confiança na preparação para o Mundial.

    "Estou muito feliz por estar aqui preparando uma Copa do Mundo. Temos jogadores sérios, profissionais e uma equipe forte. O ambiente é muito bom e temos uma grande oportunidade de fazer algo importante por este país."

    A seleção embarca para os Estados Unidos na próxima segunda-feira (1º). Antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra Marrocos, a equipe ainda fará um último amistoso diante do Egito, no dia 6, em Cleveland.

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