Alisson é considerado "intocável" no Liverpool, apesar da saída de Arne Slot

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a posição do Liverpool em relação a Alisson permanece totalmente inalterada, apesar das recentes mudanças na comissão técnica. O goleiro de 33 anos vinha sendo fortemente associado a um retorno à Itália, depois que a Juventus teria feito dele sua principal opção para a posição. No entanto, a diretoria do Anfield não tem a menor intenção de autorizar uma venda, tendo já acionado uma extensão de contrato no início deste ano para garantir o futuro do jogador a longo prazo.