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Alisson é considerado "intocável" no Liverpool, apesar da saída de Arne Slot
A diretoria do Anfield impede a saída
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, a posição do Liverpool em relação a Alisson permanece totalmente inalterada, apesar das recentes mudanças na comissão técnica. O goleiro de 33 anos vinha sendo fortemente associado a um retorno à Itália, depois que a Juventus teria feito dele sua principal opção para a posição. No entanto, a diretoria do Anfield não tem a menor intenção de autorizar uma venda, tendo já acionado uma extensão de contrato no início deste ano para garantir o futuro do jogador a longo prazo.
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Romano confirma sua posição firme
As especulações em torno do goleiro veterano se intensificaram após seu retorno de lesão na partida contra o Brentford, deixando alguns torcedores preocupados de que essa fosse sua última partida. Desmentindo os rumores de saída nas redes sociais, Romano esclareceu a posição do clube no X: “Apesar da mudança de técnico, não se espera que a postura do Liverpool em relação a Alisson mude. A diretoria do LFC considera o goleiro brasileiro intocável neste verão.”
O interesse do Turim foi categoricamente rejeitado
Apesar de a Juventus ter oferecido um contrato mais longo e de a La Gazzetta dello Sport ter afirmado que as condições pessoais foram discutidas em maio, nunca se chegou a um acordo entre os clubes. Alisson, cujo contrato vai até junho de 2027, continua sendo um pilar inestimável para os Reds, após ter disputado 26 partidas da Premier League e mantido a baliza invicta em oito delas na última temporada. Sua estabilidade é fundamental, tendo em vista que Slot foi demitido no sábado, após um decepcionante quinto lugar na tabela.
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A campanha para a Copa do Mundo se aproxima
Alisson passará agora a se concentrar nas obrigações com a seleção brasileira, ao se juntar ao elenco do Brasil antes da próxima Copa do Mundo na América do Norte. Desempenhos de alto nível no cenário mundial, sem dúvida, manterão os interessados europeus atentos, mas o Liverpool espera que ele continue sendo o titular indiscutível na próxima temporada. Com o goleiro estrela garantido, o clube deve agora lidar com uma agitada janela de transferências de verão e um processo crucial de contratação de um novo técnico.