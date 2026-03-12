"The Last Dance"? Alexandre Pato diz que ainda não está aposentado e cogita voltar aos gramados

O atacante Alexandre Pato voltou aos holofotes nesta semana ao afirmar que ainda não está oficialmente aposentado do futebol e que avalia a possibilidade de retornar aos gramados.

Em entrevista recente ao canal Desimpedidos, o jogador revelou que vem refletindo há algum tempo sobre o futuro da carreira. Segundo ele, a decisão final deve acontecer ainda em 2026.

"Não me aposentei ainda. Já faz dois anos que fico brigando com essa decisão de parar".

Pato explicou que segue analisando as possibilidades e não descarta uma última experiência no futebol profissional: "Eu ainda estou decidindo, mas acho que não passa desse ano se eu vou voltar ou não".