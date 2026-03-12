Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriel Marin

"The Last Dance"? Alexandre Pato diz que ainda não está aposentado e cogita voltar aos gramados

Atacante de 36 anos revela que ainda não tomou decisão definitiva sobre o fim da carreira e admite que pode retornar ao futebol após quase dois anos sem atuar

O atacante Alexandre Pato voltou aos holofotes nesta semana ao afirmar que ainda não está oficialmente aposentado do futebol e que avalia a possibilidade de retornar aos gramados.

Em entrevista recente ao canal Desimpedidos, o jogador revelou que vem refletindo há algum tempo sobre o futuro da carreira. Segundo ele, a decisão final deve acontecer ainda em 2026.

"Não me aposentei ainda. Já faz dois anos que fico brigando com essa decisão de parar".

Pato explicou que segue analisando as possibilidades e não descarta uma última experiência no futebol profissional: "Eu ainda estou decidindo, mas acho que não passa desse ano se eu vou voltar ou não".

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Sao Paulo v Botafogo - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Último clube foi o São Paulo

    A última equipe defendida por Pato foi o São Paulo. O atacante retornou ao clube em maio de 2023 para sua terceira passagem, mas teve pouca participação.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já! 

    Naquele período, disputou 10 partidas e marcou dois gols, atuando principalmente como opção no elenco durante a temporada. Após o término do contrato, no fim de 2023, o vínculo não foi renovado e o jogador ficou livre no mercado.

    Desde então, ele não voltou a atuar profissionalmente.

    • Publicidade
  • Sao Paulo v Santos - Brasileirao Series A 2019Getty Images Sport

    Quase dois anos longe dos gramados

    Sem clube desde o início de 2024, Pato está há cerca de dois anos sem jogar oficialmente, período em que passou a se dedicar à família e a outros projetos fora das quatro linhas.

    Durante esse intervalo, o ex-atacante também fez aparições na mídia esportiva e costuma atuar como comentarista em transmissões de futebol no Brasil.

    Mesmo assim, o ex-jogador do Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Quanjian e Orlando City mantém em aberto a possibilidade de vestir novamente a camisa de um time.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILANAFP

    Carreira marcada por brilho precoce

    Revelado pelo Internacional, Pato surgiu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro no ano de 2006 e rapidamente ganhou destaque na Europa com a camisa do Milan. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes no Brasil, Itália, Inglaterra, Espanha, China e Estados Unidos.

    Agora, aos 36 anos, o atacante vive um momento de reflexão sobre os próximos passos e deixa no ar a possibilidade de um último capítulo em campo.

0