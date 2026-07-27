Alejandro Garnacho dá uma indireta sutil ao Chelsea após fechar sua transferência para o Aston Villa

Garnacho foi emprestado pelo Chelsea ao Aston Villa por uma temporada, com o acordo supostamente incluindo uma opção de compra de cerca de 42,5 milhões de libras no próximo verão.

O jogador da seleção argentina afirmou que a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões foi um dos principais motivos por trás de sua decisão, e seus comentários podem ser interpretados como uma indireta sutil ao Chelsea, que não disputará nenhuma competição europeia nesta temporada após terminar em 10º lugar na Premier League na última temporada.

Garnacho espera que a transferência para Villa Park dê um novo fôlego à sua carreira após uma fase difícil em Stamford Bridge, onde teve dificuldades para se firmar como titular.