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Alejandro Garnacho dá uma indireta sutil ao Chelsea após fechar sua transferência para o Aston Villa
Ambições europeias impulsionam a transferência de Villa
Garnacho foi emprestado pelo Chelsea ao Aston Villa por uma temporada, com o acordo supostamente incluindo uma opção de compra de cerca de 42,5 milhões de libras no próximo verão.
O jogador da seleção argentina afirmou que a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões foi um dos principais motivos por trás de sua decisão, e seus comentários podem ser interpretados como uma indireta sutil ao Chelsea, que não disputará nenhuma competição europeia nesta temporada após terminar em 10º lugar na Premier League na última temporada.
Garnacho espera que a transferência para Villa Park dê um novo fôlego à sua carreira após uma fase difícil em Stamford Bridge, onde teve dificuldades para se firmar como titular.
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Garnacho explica sua decisão
Ao se pronunciar após a conclusão da transferência, Garnacho afirmou que a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões foi um fator decisivo.
“Acho que também é importante disputar competições europeias”, disse ele. “Eu estava procurando um clube para recuperar a confiança e tentar ser o jogador que eu era há alguns anos, desde meus primeiros anos no Manchester United.
"Eu tinha visto a [vitória] na Liga Europa na última temporada, e ingressar para disputar a Liga dos Campeões também é importante para fazer parte disso, e a Liga dos Campeões é a melhor. Vamos disputá-la nesta temporada. Estou muito feliz e espero que possamos conquistar algo importante."
Dificuldades no Chelsea e saída do United
A transferência para as Midlands ocorre após um período difícil para o ponta, cuja trajetória vem apresentando uma tendência de queda desde que deixou Old Trafford. Sua saída do United foi marcada por tensões, especialmente após um desentendimento com o ex-técnico Ruben Amorim. A situação chegou a um ponto crítico quando Garnacho reagiu de forma imatura ao ser deixado de fora da escalação titular para a final da Liga Europa de 2025.
No entanto, a vida no Chelsea se mostrou longe de ser fácil para o talentoso atacante. Ele teve dificuldade para se adaptar à capital e não conseguiu conquistar a confiança dos treinadores que se sucederam. Garnacho teve dificuldades para garantir uma vaga regular no time titular sob o comando tanto de Enzo Maresca quanto de Liam Rosenior. Na última temporada, o ponta conseguiu apenas 14 partidas como titular na Premier League pelo Blues, um número muito abaixo de suas expectativas.
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O renascimento da carreira sob o comando de Emery
Garnacho agora deposita suas esperanças em Unai Emery para ajudá-lo a reencontrar o estilo que o tornou um dos jovens talentos mais temidos da Europa. O técnico espanhol tem um histórico comprovado de aprimorar jogadores de ataque, e Garnacho revelou que uma conversa pessoal com Emery foi fundamental para sua decisão de se transferir para o norte. “Conversei com o Unai antes de vir para cá, e ele me deu essa confiança, a confiança necessária para estar aqui”, concluiu o jogador.
O desafio imediato de Garnacho agora é se firmar na equipe de Emery e provar que ainda pode atuar no mais alto nível. Com o Villa disputando a Liga dos Campeões nesta temporada, ele terá a oportunidade que acredita ser capaz de reacender sua carreira.
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