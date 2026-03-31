Álbum da Copa do Mundo 2026 da Panini: pré-venda, data de lançamento, preços e mais

A tradicional coleção de figurinhas da Panini para a Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. O motivo é o novo formato do Mundial, que terá 48 seleções, ampliando significativamente o número de páginas e cromos da coleção.

Segundo informações divulgadas por veículos especializados e pela própria editora, o álbum terá 112 páginas e cerca de 980 figurinhas, quase 300 a mais que a edição de 2022.

O aumento de tamanho também traz mudanças importantes para os colecionadores: novos preços, mais tipos de capa, previsão de lançamento específica e alertas da própria Panini contra golpes que começaram a circular na internet antes mesmo da pré-venda oficial.

A seguir, a GOAL fazum raio-x completo do álbum da Copa 2026, com todas as informações essenciais para quem pretende começar a coleção.