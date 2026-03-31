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Panini Album 2026Divulgação/Panini
Joaquim Lira Viana

Álbum da Copa do Mundo 2026 da Panini: pré-venda, data de lançamento, preços e mais

Copa do Mundo

Coleção da Panini para a Copa de 2026 será a maior da história e já movimenta a corrida dos colecionadores antes mesmo do início do torneio

A tradicional coleção de figurinhas da Panini para a Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. O motivo é o novo formato do Mundial, que terá 48 seleções, ampliando significativamente o número de páginas e cromos da coleção.

Segundo informações divulgadas por veículos especializados e pela própria editora, o álbum terá 112 páginas e cerca de 980 figurinhas, quase 300 a mais que a edição de 2022.

O aumento de tamanho também traz mudanças importantes para os colecionadores: novos preços, mais tipos de capa, previsão de lançamento específica e alertas da própria Panini contra golpes que começaram a circular na internet antes mesmo da pré-venda oficial.

A seguir, a GOAL fazum raio-x completo do álbum da Copa 2026, com todas as informações essenciais para quem pretende começar a coleção.

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  • Pré-venda e alerta para golpes

    Segundo as redes sociais da Panini, a pré-venda do álbum deve começar nesta quarta-feira, dia 1º de abril.

    Antes da abertura oficial das vendas, começaram a circular nas redes sociais e em sites anúncios oferecendo kits do álbum da Copa de 2026 com dezenas de pacotes de figurinhas. Muitos desses anúncios prometem descontos ou envio antecipado antes do lançamento oficial.

    A própria Panini e sites especializados em verificação de boatos alertaram que várias dessas ofertas são tentativas de fraude, com páginas falsas simulando promoções exclusivas e kits limitados com “30, 60 ou 90 pacotes”.

    Por isso, a recomendação da editora é que os fãs acompanhem apenas os canais oficiais de divulgação, como o Instagram da empresa e a loja virtual da Panini. Qualquer venda anunciada fora desses canais antes da confirmação oficial deve ser vista com desconfiança.

    • Publicidade

  • Data de lançamento

    O lançamento do álbum da Copa do Mundo de 2026 não tem data confirmada mas está previsto para abril de 2026, seguindo o calendário tradicional das coleções da Panini para o torneio.

    Esse cronograma não é aleatório. Historicamente, a editora lança o álbum cerca de dois meses antes do início da Copa para permitir que os torcedores tenham tempo de iniciar a coleção, trocar figurinhas e completar boa parte do álbum antes do pontapé inicial da competição.

  • Preço do álbum e dos pacotes

    Uma das principais mudanças para 2026 está no preço dos pacotes. A estimativa divulgada por veículos especializados indica que cada envelope deve custar cerca de R$ 7 no Brasil.

    Esse valor representa um aumento relevante em relação à Copa de 2022, quando cada pacote custava cerca de R$ 4. A diferença, porém, é parcialmente compensada por uma mudança importante: cada pacote passará a trazer sete figurinhas, e não cinco como nas coleções anteriores.

    Isso significa que o custo médio por figurinha deve permanecer próximo de R$ 1 por unidade, apesar do aumento no preço do envelope.

    Já o álbum em si ainda não teve preço divulgado.

  • Quantas figurinhas terá o álbum

    A coleção da Copa de 2026 terá aproximadamente 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas, o que faz dela a maior coleção de Copa já produzida.

    O aumento ocorre principalmente porque o torneio terá 48 seleções participantes, contra 32 nas últimas edições. Cada seleção deve ter espaço dedicado com o escudo, foto da equipe e cromos dos jogadores convocados.

    Além das páginas das seleções, o álbum também inclui tradicionalmente figurinhas de elementos oficiais do torneio, como troféu, logotipo, mascote, estádios e momentos históricos da competição.

  • Tipos de capa

    Assim como ocorreu em coleções anteriores, a Panini deve lançar o álbum em mais de uma versão de capa. A versão tradicional será a capa brochura, vendida em grande escala nas bancas de jornal e lojas. Além dela, haverá a edição capa dura, voltada para colecionadores que preferem guardar o álbum como item permanente de coleção.

    A edição de 2026 também deve ter capas especiais relacionadas aos países-sede do torneio — Estados Unidos, Canadá e México — seguindo a tradição da editora de produzir versões temáticas ou limitadas do álbum.

  • Quanto custa completar o álbum

    Com quase mil figurinhas, completar o álbum da Copa de 2026 exigirá um investimento considerável.

    Se um colecionador conseguisse completar a coleção sem receber nenhuma figurinha repetida, seriam necessários exatamente 196 pacotes para obter as 980 figurinhas. Com pacotes custando cerca de R$ 7, o custo mínimo seria R$ 1.372 apenas em envelopes.

    Na prática, porém, o valor costuma ser maior, porque o sistema de distribuição é aleatório e gera muitas figurinhas repetidas.

    Segundo um cálculo matemático citado pela CBN, o valor total pode chegar a aproximadamente R$ 7 mil caso o colecionador tente completar o álbum sem realizar trocas. Isso acontece, porque é comum precisar comprar muito mais pacotes do que o número total de figurinhas da coleção para conseguir encontrar todos os itens faltantes.

    Por outro lado, a tradicional troca de figurinhas entre colecionadores reduz drasticamente esse custo. Em grupos de troca, o valor médio estimado para completar a coleção pode cair para cerca de R$ 1,4 mil, uma redução de até 80% em comparação com quem coleciona sem trocar figurinhas.