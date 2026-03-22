A Roma venceu por 1 a 0 contra o Lecce, recuperando imediatamente o sorriso após a eliminação na semana passada da Liga Europa pelas mãos do Bologna; os giallorossi alcançaram a Juventus na quinta colocação na disputa a três pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, com o Como três pontos à frente de ambas as equipes. O gol decisivo no Olimpico foi marcado pelo atacante francês Robinio Vaz, nascido em 2007, que chegou em janeiro por 30 milhões do Marselha como alternativa a Malen — no elenco também estão Dovbyk e Ferguson — e marcou seu primeiro gol com a camisa giallorossa.
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Adani: “Gasperini merece respeito e esclarecimentos; a Roma precisa ter coragem de dizer as coisas como elas são”
"A PROPRIEDADE DEVE DAR EXPLICAÇÕES"
Ao analisar os possíveis atritos entre Gasperini e a Roma, Lele Adani comentou a situação nos estúdios do programa *La Domenica Sportiva* da seguinte forma: “Parece-me que a Roma conheceu Gasperini durante o campeonato, e foi por isso que surgiram atritos e problemas. Mas Gasperini é um técnico que se faz valer; durante meses, ele foi ao encontro da diretoria. Agora, porém, chegaram a um ponto em que ele deu mais do que recebeu para alcançar o objetivo. É um dos técnicos mais revolucionários dos últimos 10 anos e a diretoria o escolheu por isso; então, acredito que, além de respeito, ele também mereça um esclarecimento por parte da diretoria; caso contrário, esse projeto nunca vai decolar. Se ele vai se cansar? Não sei, muito dependerá das respostas que a diretoria lhe der.”
OS PROBLEMAS DE GASP
Adani continua sua análise: “Gasperini está disputando o quarto lugar sem os dois jogadores mais talentosos de todo o elenco, Dybala e Soulé, sendo que este último jogou apenas metade do campeonato. Ferguson e Dovbyk são os atacantes indisponíveis, Bailey tinha sumido e em janeiro foi embora, Ndicka disputou a Copa Africana, Angelino teve problemas e Gasperini transformou Wesley na esquerda… Eu digo que, a certa altura, é preciso ter coragem de dizer ‘estamos na sexta posição e queremos valorizar os jovens’. Ok, mas com o Gasperini vocês estavam de acordo com isso?”.