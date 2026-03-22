Adani: “Gasperini merece respeito e esclarecimentos; a Roma precisa ter coragem de dizer as coisas como elas são”

Ao analisar os possíveis atritos entre Gasperini e a Roma, Lele Adani comentou a situação nos estúdios do programa *La Domenica Sportiva* da seguinte forma: “Parece-me que a Roma conheceu Gasperini durante o campeonato, e foi por isso que surgiram atritos e problemas. Mas Gasperini é um técnico que se faz valer; durante meses, ele foi ao encontro da diretoria. Agora, porém, chegaram a um ponto em que ele deu mais do que recebeu para alcançar o objetivo. É um dos técnicos mais revolucionários dos últimos 10 anos e a diretoria o escolheu por isso; então, acredito que, além de respeito, ele também mereça um esclarecimento por parte da diretoria; caso contrário, esse projeto nunca vai decolar. Se ele vai se cansar? Não sei, muito dependerá das respostas que a diretoria lhe der.”



