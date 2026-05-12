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"Acabou!" - Raheem Sterling é considerado o "maior fracasso" da história do Feyenoord
Saída do Roterdã se aproxima para o ponta
Sterling deve deixar o Feyenoord no final da temporada, após não ter conseguido garantir uma vaga de titular na equipe de Robin van Persie. Desde sua chegada muito divulgada em fevereiro, o jogador de 31 anos somou apenas 349 minutos em campo no campeonato, tendo se tornado recentemente uma figura secundária no banco de reservas. Apesar de manter o profissionalismo nos treinos, a diretoria do clube teria decidido não oferecer ao jogador da seleção inglesa uma extensão de contrato devido ao seu desempenho abaixo do esperado.
- AFP
Sterling foi considerado o maior fracasso
O ex-jogador da seleção holandesa Jan Everse fez uma crítica contundente ao declínio físico e à falta de confiança de Sterling durante sua passagem por Roterdã. Em entrevista ao The Athletic, Everse disse: “Acabou. Espero ter me enganado e ter avaliado mal o jogador, mas não acho que seja o caso. Veja os comentários na internet — os torcedores estão acabando com ele. ‘O maior fracasso da nossa história’, dizem eles. Ele não está em forma. Se ele dá três ou quatro arrancadas, você não o vê por 20 minutos. Ele não tem mais explosão.”
Uma queda em desgraça
As críticas vão além dos torcedores, com Everse observando que o jogo técnico de Sterling tem sofrido com a perda de velocidade. Ele acrescentou: “Ele tropeça nas próprias pernas. Ele hesita. Ele fica ansioso para não cometer erros. No um contra um, ele nunca consegue passar pelo zagueiro. Sinto pena dele.
Não sinto pena de muitos jogadores de futebol, porque sei quanto ganham. Mas sinto pena dele porque era um jogador fantástico e consigo ver o antigo Raheem Sterling na minha memória. Não é uma combinação feliz. E se você sente pena de um jogador com as qualidades e a trajetória dele, sabe que está tudo acabado.”
- AFP
Última apresentação em Zwolle
O Feyenoord encerra sua campanha na Eredivisie neste domingo, 17 de maio, com uma viagem para enfrentar o PEC Zwolle, em partida que deve ser a última de Sterling. Tendo já garantido o segundo lugar e a classificação para a Liga dos Campeões, o time de Roterdã não tem mais nada a disputar além do orgulho. Para Sterling, o verão representa uma encruzilhada em uma carreira que estagnou significativamente, com o experiente ponta agora tendo que buscar um novo clube para evitar um fim prematuro de sua carreira como jogador.