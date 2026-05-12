"Acabou!" - Raheem Sterling é considerado o "maior fracasso" da história do Feyenoord

As críticas vão além dos torcedores, com Everse observando que o jogo técnico de Sterling tem sofrido com a perda de velocidade. Ele acrescentou: “Ele tropeça nas próprias pernas. Ele hesita. Ele fica ansioso para não cometer erros. No um contra um, ele nunca consegue passar pelo zagueiro. Sinto pena dele.

Não sinto pena de muitos jogadores de futebol, porque sei quanto ganham. Mas sinto pena dele porque era um jogador fantástico e consigo ver o antigo Raheem Sterling na minha memória. Não é uma combinação feliz. E se você sente pena de um jogador com as qualidades e a trajetória dele, sabe que está tudo acabado.”