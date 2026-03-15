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A lição de Boga para a Juventus: como Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio

O marfinense é a melhor contratação da Juventus: custou muito pouco, ao contrário de outros. Uma lição que nos lembra o passado

Jeremie Boga é oficialmente a melhor contratação feita pela Juventus no mercado, considerando as janelas de transferências do verão passado e de janeiro. Marcando gols pelo terceiro jogo consecutivo (Roma, Pisa e Udinese), o marfinense nascido em 1997 está deixando sua marca nesta fase da temporada da Bianconera e, acima de tudo, está dando uma lição à Juventus, ou melhor, está relembrando uma lição à Juventus: para fazer boas contratações não é indispensável gastar quantias astronômicas; às vezes, bastam ideias e intuições.

De fato, dá o que pensar quando se considera quanto a Juventus pagou por Boga em comparação com tantas outras contratações dos últimos anos, jogadores que, no papel, deveriam ter oferecido um rendimento muito superior ao do ex-jogador do Sassuolo. E, ao contrário, está acontecendo exatamente o oposto.

  • O DINHEIRO DE BOGA

    Recordamos os detalhes do acordo com o Nice em relação a Boga:A Juventus Football Club S.p.A. informa ter chegado a um acordo com o clube OGC Nice para a aquisição temporária, a título gratuito, até 30 de junho de 2026, dos direitos sobre as atuações esportivas do jogador Jérémie Boga. O acordo prevê, além disso, a faculdade da Juventus de adquirir a título definitivo os direitos sobre o desempenho esportivo

    do jogador. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 4,8 milhões, pagáveis em dois exercícios".

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  • A COMPARAÇÃO COM A KOOPMEINERS E A OPENDA

    Se a Juventus decidir exercer o direito de compra de Boga, como é provável que aconteça, ela contrataria um atacante de 29 anos, de bom nível e capaz de se destacar em um campeonato do porte da Série A, por apenas 4,8 milhões. Nada comparado aos 61 milhões gastos com Teun Koopmeiners e aos 40 que a Juventus terá de pagar ao Leipzig para cumprir a obrigação de resgate de Lois Openda

  • A AULA

    O caso Boga deve, portanto, servir de lição para a próxima janela de transferências da Juventus: mesmo gastando pouco ou nada, é possível contratar jogadores interessantes. Graças às ideias e à intuição. Caso contrário, se se quisesse investir quantias significativas, seria melhor fazê-lo apenas para contratar campeões consagrados, nos quais se tem certeza do sucesso, em vez de jogadores medíocres ou supostos campeões.

  • A HISTÓRIA

    Por outro lado, é também o passado da Juventus que serve de lição para a equipe atual. Lembramos, por exemplo, do meio-campo formado por Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba, um dos mais fortes e vitoriosos de toda a história da Velha Senhora. Custo total desse meio-campo? 12,5 milhões, o dinheiro gasto para contratar Vidal do Bayer Leverkusen. Nenhuma despesa com os outros protagonistas daquele meio-campo: Marchisio veio da base, Pogba e Pirlo foram contratados a título gratuito. Intuição e ideias. Assim como no caso de Boga.

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