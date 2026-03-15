Jeremie Boga é oficialmente a melhor contratação feita pela Juventus no mercado, considerando as janelas de transferências do verão passado e de janeiro. Marcando gols pelo terceiro jogo consecutivo (Roma, Pisa e Udinese), o marfinense nascido em 1997 está deixando sua marca nesta fase da temporada da Bianconera e, acima de tudo, está dando uma lição à Juventus, ou melhor, está relembrando uma lição à Juventus: para fazer boas contratações não é indispensável gastar quantias astronômicas; às vezes, bastam ideias e intuições.

De fato, dá o que pensar quando se considera quanto a Juventus pagou por Boga em comparação com tantas outras contratações dos últimos anos, jogadores que, no papel, deveriam ter oferecido um rendimento muito superior ao do ex-jogador do Sassuolo. E, ao contrário, está acontecendo exatamente o oposto.