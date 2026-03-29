A França vence mais uma vez e chega a duas vitórias em dois jogos nesta série de amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026: nos EUA, depois de derrotar o Brasil por 2 a 1, os Bleus goleiam a Colômbia por 3 a 1, com Deschamps escalando muitos reservas e obtendo respostas muito positivas.
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A França impressiona: 3 a 1 sobre a Colômbia com o time reserva em campo, dois gols de Doué e um de Thuram
A PARTIDA
Partida emocionante desde os primeiros minutos, com vários momentos de disputa acirrada em campo. Doué abre o placar aos 30 minutos com um chute de longe desviado por Munoz, que passa por trás de Montero. Aos 41', chega o gol de Marcus Thuram, atacante da Inter que não marcava pela seleção desde 2023, habilidoso ao cabecear para o gol após cruzamento da direita de Akliouche, com a ajuda de uma saída em vão do goleiro.
No segundo tempo, Doué marca seu segundo gol após assistência do próprio Thuram; em seguida, mudanças em ambas as formações e um dos substitutos, Campaz, marca o gol de honra para os Cafeteros aos 77'. No final do tempo regulamentar, gol anulado de Mbappé por impedimento.
O RESUMO DO JOGO
COLÔMBIA x FRANÇA 1 x 3
GOLS: 30' Doué (F), 41' Thuram (F), 56' Doué (F), 77' Campaz (C)
COLÔMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Cabal, Mojica (63' Machado); Ríos (46' Puerta), Lerma; Arias (46' Gómez), Rodríguez (63' Quintero), Díaz (63' Campaz); Suárez (46' Córdoba). Técnico: Nestor Lorenzo.
FRANÇA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne; Zaire-Emery (64' Camavinga), Kanté; Akliouche (64' Kolo Muani), Cherki (78' Olise), Doué (63' Ekitike); Thuram (78' Mbappé). Técnico: Didier Deschamps.
AMONIDADOS: Thuram (F), Doué (F), Puerta (C), Camavinga (F)
EXPULSOS: -