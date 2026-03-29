Partida emocionante desde os primeiros minutos, com vários momentos de disputa acirrada em campo. Doué abre o placar aos 30 minutos com um chute de longe desviado por Munoz, que passa por trás de Montero. Aos 41', chega o gol de Marcus Thuram, atacante da Inter que não marcava pela seleção desde 2023, habilidoso ao cabecear para o gol após cruzamento da direita de Akliouche, com a ajuda de uma saída em vão do goleiro.

No segundo tempo, Doué marca seu segundo gol após assistência do próprio Thuram; em seguida, mudanças em ambas as formações e um dos substitutos, Campaz, marca o gol de honra para os Cafeteros aos 77'. No final do tempo regulamentar, gol anulado de Mbappé por impedimento.



