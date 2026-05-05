A probabilidade não é grande, é enorme: o Eintracht Frankfurt vai demitir antecipadamente o técnico Albert Riera, que assumiu o cargo apenas em fevereiro. Diante dos acontecimentos sob o comando do espanhol, essa decisão tornou-se praticamente inevitável.
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A experiência fracassou antes mesmo de começar! Albert Riera é o maior erro de Markus Krösche
No entanto, não é apenas o aspecto puramente esportivo que levará a essa decisão. O histórico de Riera no Riederwald é extremamente equilibrado: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Isso o colocaria na nona posição, quatro pontos atrás do quarto colocado, se houvesse uma tabela de classificação baseada nos resultados de Riera.
É certo que uma média de 1,33 pontos por jogo até agora e apenas uma vitória nos últimos seis jogos não são motivo de orgulho para o técnico de 44 anos. Mas o SGE ainda está na disputa pela sétima vaga na Liga de Conferências. O SC Freiburg tem um ponto de vantagem, mas o Eintracht tem um saldo de gols cinco vezes melhor.
O que fez o técnico tropeçar foi a liderança da equipe e a imagem pública. Riera se desentendeu com grande parte dos jogadores em tempo recorde, incluindo vários jogadores-chave — se é que existem tais jogadores nesta temporada tão turbulenta. Dezenas de informações internas questionáveis sobre como ele lida com o time já vieram à tona desde que Riera assumiu o cargo. “Tudo bobagem”, ele se exaltou recentemente em uma coletiva de imprensa, na qual revelou uma compreensão desastrosa da mídia.
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O Eintracht Frankfurt chegou ao seu limite
O diretor esportivo Markus Krösche não tem, portanto, outra escolha a não ser dispensar Riera para evitar que a situação piore para o clube. Na equipe, na diretoria e entre os torcedores — em todos os lugares, a irritação com o comportamento de Riera é grande. Mas ele não é o culpado.
A culpa recai claramente sobre Krösche. O dirigente de 45 anos montou o elenco e contratou três treinadores nesta temporada. Dada a forma atual, ficar de fora de uma competição europeia — seria apenas a segunda vez desde 2018 — é o cenário mais provável. Krösche e seu clube estão diante de um verdadeiro caos.
É compreensível que o porta-voz da diretoria, Axel Hellmann, tenha dito recentemente que, para um clube como o Eintracht, “certamente não é uma crise” quando, pouco antes do fim da temporada, a questão é se o time ficará em sétimo ou oitavo lugar. O que pesa mais é o fato de que, após anos de crescimento orgânico, com a conquista da Liga Europa em 2022 e a primeira classificação para a Liga dos Campeões, o time de Frankfurt chegou ao seu limite.
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O crescimento de Frankfurt: “Será que ainda conseguimos acompanhar isso?”
O elenco atual está mal montado. Faltam, por exemplo, um zagueiro central e um volante de verdade. O talento que fez de Krösche um dos melhores dirigentes da liga parece ter desaparecido. Hellmann já havia dito em janeiro, na assembleia geral: “Acredito que, em alguns pontos e posições, avaliamos mal o elenco e precisamos admitir: algumas contratações simplesmente não deram certo.”
Isso, por sua vez, é ruim para o modelo de negócios. O Frankfurt precisa, sem falta, obter receitas com transferências e, idealmente, gerar receitas da Liga dos Campeões para manter o status quo. Os custos com pessoal aumentaram quase 36 milhões de euros nas duas últimas temporadas.
Se o time não disputar competições europeias no próximo ano, o prejuízo de 8,4 milhões de euros já registrado no verão poderá chegar à marca de 20 milhões. Receitas maiores significam, naturalmente, despesas maiores. “Será que ainda podemos continuar assim? Ou teremos que dizer, em algum momento: ‘Para nós, chega por aqui, precisamos buscar outros rumos’”, afirmou recentemente o diretor financeiro Julien Zamberk.
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O maior erro de Krösche: a aposta em Riera
Krösche precisa, portanto, realizar uma grande reformulação no verão, tanto por motivos econômicos quanto esportivos, para colocar o Eintracht de volta nos trilhos também do ponto de vista emocional. Após a decepcionante derrota por 1 a 2 para o HSV no sábado, a torcida da casa vaiou o time em vários momentos. A identificação com o clube, que até pouco tempo atrás era um grande trunfo, enfraqueceu visivelmente.
Tudo dependerá de Krösche voltar a ter faro para as transferências. Os preços subiram significativamente em todos os lugares; mercados antes de nicho, como a França ou os países escandinavos, ficaram mais caros e são intensamente disputados por dezenas de concorrentes. No futuro, Krösche terá que contar e vender uma história diferente, e o SGE precisará se reinventar um pouco.
Que para isso é necessário bastante sangue novo no elenco já está claro há muito tempo, tendo em vista as turbulências desta temporada. Mas o fato de agora ser necessário também um novo treinador complica a situação. Ter se envolvido na experiência com o extremamente obstinado Riera, a quem se pretendia dar toda uma pré-temporada e uma janela de transferências completa (Krösche: “Albert não será avaliado pelo resultado no final desta temporada”), é o maior erro de Krösche. Foi um fracasso antes mesmo de começar.
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Riera dividiu a equipe em um piscar de olhos
É realmente surpreendente como alguém com uma reputação tão excelente quanto a de Krösche tenha podido errar tanto na escolha do sucessor de Dino Toppmöller. A intenção de colocar à frente de um elenco conservador um técnico autoconfiante e com grande autoridade pode ter sido acertada. Mas a difícil autoimagem de Riera já era bem conhecida no meio. Não é surpresa que isso tenha rapidamente causado um incêndio generalizado em um local tão temperamental como Frankfurt.
“Infelizmente, ele está tão convencido de si mesmo que perguntaria até a Deus: ‘Eu estou aqui agora, e você onde está?’”, disse Adam Delius, presidente do ex-clube de Riera, o Olimpija Ljubljana, certa vez ao site ran.de. “Se não tiver um psicólogo e um assessor de mídia ao seu lado, ele fracassará por causa de si mesmo.”
No fim de semana, Can Uzun, que foi criticado por Riera sem ter sido questionado sobre seu trabalho defensivo, disse: “O clima não pode estar ótimo.” E acrescentou: “Mas tentamos continuar sendo uma equipe.” Riera dividiu a equipe rapidamente; segundo o Bild, o confronto em Dortmund na sexta-feira já é uma final para o técnico. Ele era o treinador preferido de Krösche, com quem o Eintracht, diante de um futuro supostamente incerto, pretende renovar o contrato, segundo informações. Em breve, ele o demitirá – e terá que recolher imediatamente os cacos pelos quais é responsável.
Albert Riera: Seu histórico como técnico do Eintracht Frankfurt
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