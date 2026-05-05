A experiência fracassou antes mesmo de começar! Albert Riera é o maior erro de Markus Krösche

No entanto, não é apenas o aspecto puramente esportivo que levará a essa decisão. O histórico de Riera no Riederwald é extremamente equilibrado: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Isso o colocaria na nona posição, quatro pontos atrás do quarto colocado, se houvesse uma tabela de classificação baseada nos resultados de Riera.

É certo que uma média de 1,33 pontos por jogo até agora e apenas uma vitória nos últimos seis jogos não são motivo de orgulho para o técnico de 44 anos. Mas o SGE ainda está na disputa pela sétima vaga na Liga de Conferências. O SC Freiburg tem um ponto de vantagem, mas o Eintracht tem um saldo de gols cinco vezes melhor.

O que fez o técnico tropeçar foi a liderança da equipe e a imagem pública. Riera se desentendeu com grande parte dos jogadores em tempo recorde, incluindo vários jogadores-chave — se é que existem tais jogadores nesta temporada tão turbulenta. Dezenas de informações internas questionáveis sobre como ele lida com o time já vieram à tona desde que Riera assumiu o cargo. “Tudo bobagem”, ele se exaltou recentemente em uma coletiva de imprensa, na qual revelou uma compreensão desastrosa da mídia.