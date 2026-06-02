A equipe de Thomas Tuchel é melhor do que a “Geração de Ouro”? As seleções da Inglaterra na Copa do Mundo do século XXI – classificação

De fato, isso definiu as expectativas para os anos seguintes. Isso foi em 2001, e o presidente da FA declarou que, em termos de talento, não havia nada melhor do que aquilo. Na época, a Inglaterra estava há 35 anos — e contando — sem conquistar uma Copa do Mundo. O país havia chegado às semifinais de grandes torneios desde então, principalmente cinco anos antes, na Euro 96, mas a afirmação de Crozier criou expectativas para a equipe de Sven-Göran Eriksson.

A Inglaterra, é claro, nunca conseguiria estar à altura delas. O nome pegou, mas torneio após torneio, as seleções fracassavam. Aquele grupo envelheceu, melhorou, ficou aquém, e novos jogadores surgiram. Só depois que toda a suposta “geração de ouro” se aposentou é que a Inglaterra realmente começou a se anunciar como verdadeira candidata à Copa do Mundo mais uma vez.

De fato, cada versão da Inglaterra nas últimas sete Copas do Mundo pareceu um pouco diferente. Durante esse período, quatro treinadores assumiram o comando (em breve serão cinco), e um punhado de jogadores sobreviveu a várias épocas. Alguns foram dispensados muito rapidamente, enquanto outros ficaram além do tempo.

Com isso em mente, o GOAL classificou as seleções da Inglaterra na Copa do Mundo do século XXI em termos de nível de talento, de 2002 até o grupo selecionado por Thomas Tuchel para representar os Três Leões em 2026:



