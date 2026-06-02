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England squads GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

A equipe de Thomas Tuchel é melhor do que a “Geração de Ouro”? As seleções da Inglaterra na Copa do Mundo do século XXI – classificação

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
J. Bellingham
W. Rooney
S. Gerrard
R. Ferdinand
G. Neville
F. Lampard
T. Tuchel
Especiais e Opinião
Inglaterra x Nova Zelândia

“Geração de Ouro”. O futebol deve esse termo a Adam Crozier, ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, que ficou famoso por ter dado esse apelido à seleção inglesa após a goleada de 5 a 1 sobre a Alemanha em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo, em Munique. Foi uma atuação notável, mas também uma escolha de palavras potencialmente desastrosa.

De fato, isso definiu as expectativas para os anos seguintes. Isso foi em 2001, e o presidente da FA declarou que, em termos de talento, não havia nada melhor do que aquilo. Na época, a Inglaterra estava há 35 anos — e contando — sem conquistar uma Copa do Mundo. O país havia chegado às semifinais de grandes torneios desde então, principalmente cinco anos antes, na Euro 96, mas a afirmação de Crozier criou expectativas para a equipe de Sven-Göran Eriksson.

A Inglaterra, é claro, nunca conseguiria estar à altura delas. O nome pegou, mas torneio após torneio, as seleções fracassavam. Aquele grupo envelheceu, melhorou, ficou aquém, e novos jogadores surgiram. Só depois que toda a suposta “geração de ouro” se aposentou é que a Inglaterra realmente começou a se anunciar como verdadeira candidata à Copa do Mundo mais uma vez.

De fato, cada versão da Inglaterra nas últimas sete Copas do Mundo pareceu um pouco diferente. Durante esse período, quatro treinadores assumiram o comando (em breve serão cinco), e um punhado de jogadores sobreviveu a várias épocas. Alguns foram dispensados muito rapidamente, enquanto outros ficaram além do tempo.

Com isso em mente, o GOAL classificou as seleções da Inglaterra na Copa do Mundo do século XXI em termos de nível de talento, de 2002 até o grupo selecionado por Thomas Tuchel para representar os Três Leões em 2026:


  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    Realmente não havia nada de positivo na campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2014. Um grupo composto por Itália, Uruguai e Costa Rica parecia complicado no papel, mas a Inglaterra fez com que parecesse muito mais difícil do que realmente era.

    Uma derrota na estreia para a Itália foi rapidamente seguida por uma derrota para o Uruguai e, depois que a Costa Rica conseguiu uma vitória surpreendente sobre a Azzurra em seu segundo jogo, a Inglaterra estava matematicamente eliminada antes mesmo de poder chutar a bola na última rodada.

    O elenco era uma mistura de jovens e veteranos, mas sem muitos jogadores talentosos no auge de suas carreiras. Steven Gerrard era um capitão experiente, mas a menos de dois meses de um final de coração partido em sua penúltima campanha no Liverpool, enquanto Wayne Rooney e Frank Lampard também já haviam visto seus melhores dias passarem.

    Havia um entusiasmo juvenil em Daniel Sturridge e Raheem Sterling, mas uma defesa comandada por Gary Cahill e Phil Jagielka, em retrospecto, nunca seria boa o suficiente.

    • Publicidade
  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    Com um elenco que contava com remanescentes da “geração de ouro”, mas que talvez já antecipasse os anos de estagnação que provavelmente se seguiriam, Fabio Capello sofreu um revés na véspera do torneio quando seu capitão, Rio Ferdinand, se lesionou no primeiro treino da Inglaterra após a chegada à África do Sul, deixando Jamie Carragher ou Matt Upson como parceiro de John Terry na defesa.

    Esta foi uma seleção que foi atingida pela maldição das lesões, já que tanto Rooney quanto Gareth Barry — o jogador escalado para atuar entre Gerrard e Lampard, de modo que ambos pudessem ser eficazes em campo — sofreram lesões antes do torneio, o que significava que eles eram apenas uma sombra de si mesmos quando entravam em campo.

    E assim, embora houvesse alguns talentos de classe mundial no elenco — Rooney, Gerrard, Lampard, Terry e Ashley Cole —, não havia qualidade suficiente no restante da equipe caso esses jogadores não tivessem um bom desempenho. No fim, a Inglaterra foi eliminada nas oitavas de final, com seus momentos mais memoráveis sendo o erro de Rob Green contra os Estados Unidos e o gol de Lampard que nunca aconteceu contra a Alemanha.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    Embora a seleção inglesa de 2002 contasse com um elenco repleto de estrelas — David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell e Paul Scholes estavam todos convocados —, Eriksson viu-se um tanto prejudicado por duas ausências cruciais, já que Gary Neville e Gerrard ficaram de fora devido a lesões. Danny Mills assumiu a lateral-direita, enquanto o substituto de Gerrard, Danny Murphy, também se lesionou antes do torneio, o que levou à convocação do ponta do West Ham, Trevor Sinclair.

    Sinclair acabou sendo titular em três jogos na ala esquerda do meio-campo, o que marcou o auge do infame “problema da ala esquerda” da Inglaterra. As tentativas com Darius Vassell e Owen Hargreaves não deram certo nos dois primeiros jogos, deixando Sinclair, que tinha apenas cinco partidas pela seleção antes de ser convocado, para assumir a posição.

    Levando em conta a famosa lesão no metatarso de Beckham e como isso o prejudicou até certo ponto, a Inglaterra ainda teve um desempenho relativamente bom, derrotando a Argentina na fase de grupos antes de apresentar uma de suas melhores atuações globais em um torneio do século XXI ao golear a Dinamarca.

    Eles poderiam ter chegado até o fim também, se Ronaldinho não tivesse feito aquele chute por cima de David Seaman naquela cobrança de falta? No entanto, eles não eram o grupo mais talentoso que já representou os Três Leões.

  • England 2018Getty Images

    42018

    A Inglaterra pode ter chegado às semifinais da Copa do Mundo de 2018, igualando seu melhor desempenho desde a conquista do título em 1966, mas não há dúvida de que a seleção de Sir Gareth Southgate superou em muito suas expectativas.

    Sim, havia motivos para otimismo. Harry Kane e Dele Alli haviam se tornado uma dupla temível no Tottenham, enquanto Sterling foi um dos melhores jogadores do Manchester City durante a temporada dos “Centurions”, mas também havia muitos pontos considerados fracos.

    Kyle Walker foi forçado a atuar em uma zaga de três que também incluía Harry Maguire, antes de sua ida para o Manchester United, enquanto Ashley Young era a escolha preferida na lateral esquerda. Jesse Lingard, por sua vez, era titular no meio-campo, enquanto as participações regulares de Ruben Loftus-Cheek saindo do banco destacavam a falta de profundidade de qualidade no elenco, algo que acabou prejudicando a Inglaterra na derrota para a Croácia na prorrogação.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    A trajetória até a final da Euro 2020 foi uma jornada maravilhosa para os torcedores da Inglaterra, já que a equipe, que superou as expectativas na Copa do Mundo anterior, evoluiu e mostrou o brilho de reforços de qualidade em posições-chave.

    Ao chegar ao Catar 18 meses depois para a Copa do Mundo, o ímpeto estava do lado da equipe de Southgate. Declan Rice, Bukayo Saka e Phil Foden estavam entre os melhores jovens jogadores da Premier League; Trent Alexander-Arnold e Kyle Walker — ambos no auge de suas carreiras — disputavam a vaga de lateral-direito, enquanto a ascensão de Jude Bellingham trouxe criatividade e dinamismo ao meio-campo da Inglaterra, algo que faltava há mais de uma década.

    Com Kane ainda marcando gols pelo clube e pela seleção, além da experiência de batalha de Jordan Pickford, John Stones e Maguire, este era um elenco construído para competir com os melhores. Mesmo Kalvin Phillips e Mason Mount ainda não haviam sofrido suas respectivas quedas de rendimento, enquanto Jack Grealish e Marcus Rashford ofereciam habilidades genuínas de virar o jogo saindo do banco.

    O fato de essa seleção ter chegado apenas às quartas de final, então, foi no mínimo decepcionante. A derrota de partir o coração para a França — com direito a um pênalti perdido por Kane — pareceu cruel e pode ser vista, em retrospecto, como uma enorme oportunidade perdida.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel parece ter analisado como Southgate fracassou e aprendido com os erros de seu antecessor. A seleção inglesa de 2026 está repleta de estrelas, sem dúvida, mas é um pouco mais pragmática. Kane chega ao torneio como o principal candidato à Bola de Ouro após uma temporada de 60 gols no Bayern de Munique; Rice foi indiscutivelmente o melhor jogador da Premier League, enquanto Bellingham e Saka demonstram potencial de nível mundial.

    Mas talvez o mais importante aqui sejam as peças adicionadas para dar equilíbrio. Elliot Anderson, um meio-campista notavelmente disciplinado, será o âncora da equipe, enquanto Reece James é uma escolha mais sensata do que Alexander-Arnold.

    Sim, há dúvidas quanto à falta de experiência na defesa, e certamente há alas melhores do que Anthony Gordon ou Rashford no torneio. A falta de jogadores capazes de mudar o jogo vindos do banco também pode se revelar um problema, já que Cole Palmer e Foden ficaram de fora. Mas não há uma seleção inglesa há pelo menos duas décadas com tanta qualidade de ponta quanto o primeiro grupo de Tuchel para o torneio.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    Seria difícil encontrar um elenco melhor do que o que a Inglaterra levou para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.

    A zaga formada por Neville, Ferdinand, Terry e Cole era temível, enquanto a presença de Gerrard e Lampard no meio-campo central era, pelo menos no papel, uma combinação assustadora. À frente deles estavam Rooney, que se recuperava de uma lesão, mas que, fora isso, estava no auge de suas habilidades, ao lado de Owen, que, apesar de ter perdido velocidade, ainda era um atacante inteligente com uma capacidade infalível de finalização.

    Campbell, Michael Carrick e Hargreaves — jogadores que teriam entrado como titulares na maioria das outras seleções — ficaram restritos a papéis de reserva, ao lado do talento precoce do adolescente Theo Walcott (que, como se viu, foi uma escolha um tanto desperdiçada por Eriksson).

    Então, o que deu errado? Bem, a Inglaterra nunca conseguiu entrar em sintonia. Rivalidades dentro do time dividiram o elenco, e Eriksson não era forte o suficiente pessoalmente nem taticamente astuto o suficiente para resolver isso. A lesão de Owen na terceira partida da fase de grupos também não ajudou.

    No final, Rooney, que lutou contra problemas físicos durante todo o torneio, foi expulso contra Portugal nas quartas de final, e os pênaltis mais uma vez foram a ruína da Inglaterra. Uma equipe boa o suficiente para ganhar o torneio foi, assim, eliminada precocemente.

Amistosos
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