A eliminação do Real Madrid começa com cautela... Kompany recusa comemorar antes da hora

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, comemora a vitória por 2 a 1 no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, nesta noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, mas sabe que a batalha contra o obstinado Real Madrid ainda não acabou.
O Bayern impôs seu ritmo na partida desta terça-feira e voltou para casa com uma vitória valiosa, com gols de Luis Díaz (41') e Harry Kane (46') logo no início do segundo tempo, antes de Kylian Mbappé reacender a esperança do Real Madrid (74').
O Real Madrid quase complicou os planos do time bávaro aos 60 minutos, quando Vinícius Júnior ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer, mas chutou para fora, deixando o confronto aberto a todas as possibilidades quando os dois times se enfrentarem novamente na Allianz Arena na próxima quarta-feira.
