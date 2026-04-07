Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

A eliminação do Real Madrid começa com cautela... Kompany recusa comemorar antes da hora

O técnico do Bayern elogia a influência de Neuer... e destaca a qualidade de Almer

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, comemora a vitória por 2 a 1 no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, nesta noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, mas sabe que a batalha contra o obstinado Real Madrid ainda não acabou.

O Bayern impôs seu ritmo na partida desta terça-feira e voltou para casa com uma vitória valiosa, com gols de Luis Díaz (41') e Harry Kane (46') logo no início do segundo tempo, antes de Kylian Mbappé reacender a esperança do Real Madrid (74').

O Real Madrid quase complicou os planos do time bávaro aos 60 minutos, quando Vinícius Júnior ficou cara a cara com o goleiro Manuel Neuer, mas chutou para fora, deixando o confronto aberto a todas as possibilidades quando os dois times se enfrentarem novamente na Allianz Arena na próxima quarta-feira.
  • Não há motivo para comemorações

    O técnico belga descreveu o confronto como se fosse o primeiro tempo de uma partida longa, na qual “não há espaço para grandes comemorações ou satisfação total; pelo contrário, é preciso se preparar com determinação para a partida decisiva na Allianz Arena”.

    Ele explicou que a equipe demonstrou espírito de luta e um desempenho de qualidade que lhe permitiu uma vantagem confortável, mas alertou os jogadores sobre a capacidade do adversário de criar oportunidades perigosas a qualquer momento graças à sua alta qualidade, pedindo que melhorassem alguns aspectos defensivos e prestassem atenção para finalizar os ataques com mais precisão.

  • Um perigo constante... e a influência de Neuwirth

    Na coletiva de imprensa após a partida, Kompany expressou sua satisfação com o resultado alcançado no coração do reduto do Real Madrid, considerando que qualquer vitória ali é uma conquista sobre a qual se pode construir.

    Ele elogiou a capacidade de seus jogadores de criarem perigo na área do Real Madrid durante toda a partida, apesar da pressão.

    Ele destacou que a equipe teve várias oportunidades adicionais para marcar mais gols, o que reflete o espírito positivo e a determinação em buscar sempre a vitória nesta temporada.

    Também destacou o papel excepcional do goleiro Manuel Neuer, que continua apresentando um alto nível de desempenho, o que o coloca entre os melhores da história graças à sua consistência e capacidade de sempre brilhar, o que reforça as chances do Bayern em cada partida.

  • Uma chance real de se classificar

    O técnico destacou que o Bayern conta com jogadores de destaque que atuam em alto nível, o que lhes dá uma chance real de se classificar, mas ressaltou a necessidade de repetir esse desempenho sólido na próxima partida para garantir a passagem às semifinais.

    Ele expressou seu grande respeito pela qualidade do Real Madrid e sua capacidade de recuperação, pedindo à sua equipe que se concentrasse em seus pontos fortes, como a pressão alta e a criação de oportunidades.

    E encerrou suas declarações com otimismo sobre a possibilidade de vitória na Allianz Arena, considerando que a equipe merece competir nos mais altos níveis graças ao que apresentou ao longo da temporada, enquanto continua a melhorar o desempenho para chegar à melhor versão possível.

