Nas arquibancadas, antes do apito inicial, estavam pendurados enormes quadros retratando as tropas vitoriosas de Napoleão em uma batalha contra os prussianos: com sua coreografia, os torcedores do Paris Saint-Germain revelaram a grandiosidade com que encaram esta semifinal da Liga dos Campeões.
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A declaração de Max Eberl parece absurda após o espetáculo contra o PSG - mas diz tudo sobre este FC Bayern
Pelo menos em sentido figurado, os jogadores das duas equipes deram vida a esse cenário grandioso, pintando no gramado do Parque dos Príncipes um quadro de batalha futebolística digno dos livros de história.
5 a 4! A semifinal da Liga dos Campeões com mais gols da história. O jornal inglês The Sun escreveu sobre o “jogo do século”, o espanhol Mundo Deportivo sobre uma “obra-prima do futebol” e o francês Le Figaro sobre um “espetáculo futebolístico de primeira classe”, sobre “um jogo que entrará para a história da Liga dos Campeões”.
O técnico do PSG, Luis Enrique, limitou-se a dizer: “Foi o melhor jogo que já vivi como técnico.” E Enrique já viveu alguns grandes jogos, entre eles duas finais vencidas da Liga dos Campeões. Há apenas um ano, sua equipe goleou o Inter de Milão na final em Munique por 5 a 0.
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Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz ultrapassam a marca dos 100 gols
O FC Bayern abriu o placar logo no início, ficou atrás no placar, empatou em 2 a 2 e, no início do segundo tempo, de repente estava perdendo por 2 a 5. “É muito notável manter a calma nessa situação e conseguir se recuperar”, disse Joshua Kimmich depois. “Nos últimos anos, teríamos desmoronado nessa situação.” Desta vez, porém, os muniquenses não desmoronaram, mas reduziram a diferença para 4 a 5, deixando tudo em aberto antes da partida de volta na próxima quarta-feira.
O FC Bayern tem nesta temporada uma mentalidade incrível e a simples certeza de que sempre pode marcar. Michael Olise, Harry Kane e Luis Diaz formam um dos trios de ataque mais perigosos da história recente do futebol. Há muito que eles merecem uma sigla própria: OKD lembra o MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar) do FC Barcelona ou o BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) do Real Madrid.
Justamente agora, nesta fase decisiva da temporada, o OKD está a ter um desempenho impressionante. Tal como aconteceu na segunda mão das quartas de final contra o Real, os três voltaram a marcar; juntos, Olise, Kane e Diaz somam agora 100 golos na temporada. Os primeiros “perseguidores” são Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Federico Valverde, do Real Madrid, com 69.
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As estatísticas notáveis sobre os cinco gols sofridos pelo FC Bayern
O fato de o time de Munique ter perdido, apesar de ter marcado quatro gols, se deve, naturalmente, aos cinco gols sofridos — e isso se encaixa perfeitamente no panorama atual. Contra o Real, o placar final após as duas partidas foi de 6 a 4; no sábado, após estar perdendo por 0 a 3, o time conseguiu uma virada por 4 a 3 contra o FSV Mainz 05. Nos últimos 15 jogos, o time de Munique não sofreu gols apenas três vezes e levou pelo menos dois gols em sete ocasiões.
O FC Bayern, sob o comando do técnico Vincent Kompany, joga com uma defesa extremamente alta e marcada, o que exige o máximo de condicionamento físico e concentração — e é punido severamente ao menor erro, como aconteceu em Paris. Com toda a sua qualidade individual, os anfitriões converteram cinco chutes a gol e um valor xG de 1,91 em cinco gols, diante dos quais Manuel Neuer ficou impotente. Pela primeira vez desde 2010, um goleiro sofreu cinco gols na fase eliminatória da Liga dos Campeões sem realizar uma única defesa.
Dois desses gols foram marcados em jogadas de bola parada, uma fraqueza recorrente nesta temporada. Aparentemente, nem mesmo o fato de o treinador de jogadas de bola parada estar atuando como técnico interino ajuda. Como se sabe, Aaron Danks substituiu Vincent Kompany, suspenso, na linha lateral.
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FC Bayern: Max Eberl espera por mais gols
O que fazer, então, de vista para a partida de volta? Será que o esquema tático deveria ser ajustado um pouco?
“Por que estamos aqui?”, perguntou o diretor esportivo Max Eberl, referindo-se ao local (Prinzenpark, semifinal da Liga dos Campeões contra o atual campeão), e respondeu ele mesmo: “Porque até agora jogamos assim. Mudar todo o jogo de repente agora seria completamente absurdo.” Em seguida, Eberl disse ainda aquela frase linda, mas também um pouco insana após uma derrota por 4 a 5: “No jogo de volta, precisamos converter com mais precisão as situações que criamos no ataque, e temos muitas, muitas, muitas delas.”
O fato de o FC Bayern ter perdido por 4 a 5 não se deveu, portanto, aos cinco gols sofridos. Mas aos míseros quatro gols marcados (aliás, com um valor de xG de 2,51). Por que não seis? Ou oito? Ou dez? O técnico do PSG, Enrique, contou que, após o apito final, perguntou aos jogadores no vestiário quantos gols, na opinião deles, seriam necessários na partida de volta para a classificação. “Eles responderam: pelo menos três.”
Independentemente de o Bayern de Munique terminar esta temporada com a terceira tríplice coroa, a dobradinha ou apenas com o título do campeonato, esta equipe entrará, sem dúvida, para a história do clube como uma das mais espetaculares.