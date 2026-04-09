A decisão de Flick irrita o craque do Barcelona

Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, ficou desapontado após ser substituído no final do primeiro tempo durante o confronto contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada.
O Barcelona foi derrotado em seu estádio, o Camp Nou, por 0 a 2 contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Lewandowski foi um dos prejudicados pela expulsão de seu companheiro Pau Kubarsi, o que obrigou o técnico Hans Flick a fazer alterações táticas para manter as chances da equipe.
Flick substituiu Lewandowski e Pedri no intervalo, sendo que este último saiu devido a algumas dores físicas, enquanto a decisão de tirar Lewandowski foi de natureza técnica, com a aposta em Marcus Rashford como atacante de ofício.