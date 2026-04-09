Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Traduzido por

A decisão de Flick irrita o craque do Barcelona

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
R. Lewandowski
Espanha

Apesar do respeito mútuo... Fleck decepciona Lewandowski

Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, ficou desapontado após ser substituído no final do primeiro tempo durante o confronto contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada.

O Barcelona foi derrotado em seu estádio, o Camp Nou, por 0 a 2 contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Lewandowski foi um dos prejudicados pela expulsão de seu companheiro Pau Kubarsi, o que obrigou o técnico Hans Flick a fazer alterações táticas para manter as chances da equipe. 

Flick substituiu Lewandowski e Pedri no intervalo, sendo que este último saiu devido a algumas dores físicas, enquanto a decisão de tirar Lewandowski foi de natureza técnica, com a aposta em Marcus Rashford como atacante de ofício.

    O jornal “Sport” informou que a decisão de Flick não agradou a Lewandowski, especialmente em uma partida importante em que o time catalão poderia ter precisado de um atacante de ofício no segundo tempo.

    Lewandowski começou a partida como titular, na tentativa de ligar as duas linhas defensivas e abrir espaços para as pontas, e conseguiu ganhar algumas bolas aéreas, mas sofreu com a marcação forte em uma partida marcada por um ritmo acelerado. 

    Apesar de alguns erros na pressão, que antecederam a expulsão, Lewandowski teve oportunidades de marcar.

    Apesar da boa relação baseada no respeito mútuo entre ele e Flick, o jogador polonês acredita que poderia ter ajudado o Barcelona no segundo tempo, especialmente porque não estava lesionado.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM