A armadilha de Deschamps no Real Madrid... Será que Pérez cedeu ao poder do vestiário?

As paredes do Santiago Bernabéu ainda ressoam com os apitos de protesto, enquanto nos bastidores da diretoria se desenrola uma batalha silenciosa pelo poder. Em meio aos apitos e às disputas, surge no horizonte o nome de Didier Deschamps, que pode mudar a situação para melhor ou, talvez, fazer o time retroceder décadas.

Deschamps se prepara para deixar o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026, e seu telefone não para de tocar com ligações de intermediários que buscam para ele um novo cargo técnico entre os grandes clubes da Europa.

Mas por trás do brilho desse nome e de sua história repleta de glórias, esconde-se outra história mais complexa: o dilema de um clube prestes a perder sua identidade tática em favor da “ditadura das estrelas” e uma disputa de poder que pode transformar o treinador em mero “coordenador de relações públicas” em um vestiário repleto de armas pesadas.