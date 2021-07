PSG: os amistosos de preparação para a temporada 2021/22

O time de Neymar, Mbappé e cia volta aos gramados nos jogos preparatórios para a próxima temporada

Já estamos nos aproximando do início da temporada do futebol europeu, após o término da Eurocopa e da Copa América. Assim, as equipes vão iniciando seus preparativos para a temporada 2021/22. O PSG, com Neymar, Mbappé e muitas novidades, não ficou para trás.

O time marcou quatro amistosos durante a pré-temporada, jogos preparatórios contra equipes menores. A estreia oficial será neste próximo dia 1 de agosto, pela Supercopa da França, diante do Lille, campeão da Ligue 1 em 2020/21.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar, Mbappé e os outros craques do Paris Saint-Germain não entraram em campo, porém: nos três primeiros amistosos, a equipe utilizou apenas jogadores que não atuaram pelos torneios de seleção.

A estreia foi contra o Le Mans, no dia 14 de julho, com vitória por 4 a 0. O jogo marcou a estreia de Hakimi com a camisa do PSG. Icardi, Gharbi, Fabiga e Xavi Simons marcaram os gols da equipe francesa, que foi a campo com um time de poucas estrelas e muitos jovens: Letellier (Franchi); Hakimi (Bitumazala), Kehrer (Fernandez), Diallo e Alloh (Bitshiabu); Gharbi (Dauriat), Ebimbe (M'Ze), Gueye (Simons) e Draxler (Nagera); Icardi (Fadiga) e Kalimuendo (Fressange).

O segundo jogo, com mais jovens ainda no time titular, aconteceu em 17 de julho e terminou em um empate por 2 a 2 contra o Chambly, da segunda divisão. Icardi e Xavi Simons marcaram os gols do Paris Saint-Germain. Veja a escalação: Navas (Rico); Bitumazala (Fernandez), Kehrer, Bitshiabu e Alloh (Kurzawa); Simons e Gueye (M'Ze); Fressange (Ebimbe), Fadiga (Draxler) e Gharbi; Icardi (Dauriat).

A terceira partida terminou com vitória dos parisienses contra uma equipe mais forte, o Augsburg, da Bundesliga, por 2 a 1, neste último dia 21 de julho. Draxler e Gouweleeuw (contra), marcaram os gols. Veja a escalação: Navas (Letellier); Bitumazala, Kehrer, Bitshiabu (Alloh) e Diallo; Ebimbe (M'Ze), Gueye, Draxler, Simons (Fressange) e Gharbi (Fadiga); Icardi (Kalimuendo).

O último amistoso acontecerá neste próximo sábado (24), às 14h (de Brasília), diante do Genoa, da Itália. A expectativa é de que Wijnaldum possa estrear pelo PSG diante dos italianos.