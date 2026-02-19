Thibaut Courtois tem um novo clube! O goleiro do Real Madrid torna-se acionista do clube francês

O Le Mans escreveu em um comunicado do clube: “Duas vezes vencedor da Liga dos Campeões da UEFA e goleiro icônico, Thibaut Courtois traz experiência de alto nível, tanto dentro quanto fora de campo”.

E continuou: “Depois de adquirir uma participação no Le Mans FC neste verão, o grupo brasileiro OutField está agora dando mais um passo à frente ao finalizar a aquisição do clube, juntamente com um grupo reforçado de atletas de renome mundial e investidores europeus.

Este compromisso reforçado visa acelerar e consolidar o desenvolvimento estrutural do Le Mans FC. Trabalhando em conjunto com Thierry Gomez, presidente do clube, a OutField fornecerá os recursos necessários para apoiar e ampliar o crescimento do projeto.

“Um dos pilares do projeto já está em andamento: a construção de um centro de treinamento dedicado ao desenvolvimento de talentos locais. A médio prazo, o objetivo é tornar o Le Mans FC uma referência nacional no desenvolvimento de jovens, tornando-o um motor estratégico de crescimento e um pool de talentos sustentável para a equipe principal.”