Thibaut Courtois tem um novo clube! O goleiro do Real Madrid torna-se acionista do clube francês
Courtois junta-se ao projeto Le Mans como mais recente acionista
Segundo notícia divulgada pela RMC Sport após um comunicado oficial do Le Mans FC na quinta-feira, Courtois juntou-se ao clube como seu mais recente acionista e procurará usar sua experiência como goleiro de classe mundial, vencedor da Liga dos Campeões e da La Liga, para ajudar a impulsionar o clube da Ligue 2 rumo à promoção e consolidação de seu objetivo de se tornar um dos maiores clubes da França.
O jogador de 33 anos se juntou ao Le Mans por meio de sua empresa de investimentos NxtPlay Capital. O grupo brasileiro Outfield concluiu a aquisição para se tornar o acionista majoritário do Le Mans, com a participação de Courtois ao lado de outros acionistas minoritários, como Djokovic, Massa e Magnussen, embora o goleiro do Real Madrid seja o primeiro do quarteto a vir do mundo do futebol.
Le Mans divulga comunicado após investimento de Courtois
O Le Mans escreveu em um comunicado do clube: “Duas vezes vencedor da Liga dos Campeões da UEFA e goleiro icônico, Thibaut Courtois traz experiência de alto nível, tanto dentro quanto fora de campo”.
E continuou: “Depois de adquirir uma participação no Le Mans FC neste verão, o grupo brasileiro OutField está agora dando mais um passo à frente ao finalizar a aquisição do clube, juntamente com um grupo reforçado de atletas de renome mundial e investidores europeus.
Este compromisso reforçado visa acelerar e consolidar o desenvolvimento estrutural do Le Mans FC. Trabalhando em conjunto com Thierry Gomez, presidente do clube, a OutField fornecerá os recursos necessários para apoiar e ampliar o crescimento do projeto.
“Um dos pilares do projeto já está em andamento: a construção de um centro de treinamento dedicado ao desenvolvimento de talentos locais. A médio prazo, o objetivo é tornar o Le Mans FC uma referência nacional no desenvolvimento de jovens, tornando-o um motor estratégico de crescimento e um pool de talentos sustentável para a equipe principal.”
Clube francês apresenta planos ambiciosos para o futuro
O comunicado do clube acrescentou: “Ao aproximar-se do seu décimo ano como presidente, Thierry Gomez continuará no centro do projeto que iniciou em 2016: construir um clube estruturado e resiliente a longo prazo.
“Durante nove anos, foi realizado um trabalho extenso para fortalecer a organização do clube, desenvolver a formação de jovens, apoiar o crescimento da secção feminina e unir todas as partes interessadas do Le Mans FC: jogadores, equipa técnica, funcionários, voluntários, parceiros e adeptos.
A ambição é construir um clube de futebol ambicioso e sustentável, enraizado na herança icônica do automobilismo da cidade e em uma identidade de marca reconhecida globalmente. As prioridades são fortalecer o desempenho esportivo e desenvolver a marca do clube, tanto local quanto internacionalmente, a fim de explorar plenamente o potencial esportivo e comercial do Le Mans FC.”
O futuro é promissor para o “Wrexham francês”
O Le Mans foi apelidado de “Wrexham francês” devido à sua lista repleta de proprietários famosos, enquanto Courtois segue os passos dos companheiros do Real Madrid Kylian Mbappé e Vinicius Jr, que já investiram em clubes no passado. Mbappé investiu £ 12,6 milhões (US$ 16,9 milhões) no clube francês da terceira divisão SM Caen em julho de 2024, enquanto Vinicius é o principal investidor do clube português da primeira divisão FC Alverca, que conquistou o acesso à Primeira Liga na última temporada.
A chegada de Courtois ao Le Mans reflete as ambições do clube francês de se tornar conhecido em toda a Europa e além, com o investimento e o apoio de atletas de classe mundial, como o belga e Djokovic.
O Le Mans ocupa atualmente a quinta posição na Ligue 2, apenas três pontos atrás do líder Troyes, com 23 jogos disputados. O clube conquistou a promoção da Championnat National, a terceira divisão do futebol francês, em 2024/25 e não participa da Ligue 1 desde 2009/10, tendo passado apenas cinco temporadas na primeira divisão em toda a história do clube. Com o investimento e o apoio de Courtois, somados à sua já renomada propriedade, o clube espera que isso mude em breve.
