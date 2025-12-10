Patrick Tchanhoun

Correspondente de futebol francês e europeu

📝 Bio: Sou apaixonado por futebol e grande amante da LaLiga desde jovem, influenciado pelo trio Bale-Benzema-Cristiano. Meu sonho era ser jogador de futebol, mas escolhi o caminho do jornalismo esportivo. Após o Baccalauréat Série A1 e estudos em Comunicação até o nível Licenciatura, fui formado em jornalismo impresso antes de passar para rádio e web. Em 2023, ingressei no GOAL como redator, após colaborações com vários meios esportivos internacionais. Acompanho de perto os Panteras do Benim e também tenho simpatia por Argélia, Gana e Senegal.

⚽ Minha história com o futebol: Meu despertar para o futebol começou em junho de 2003, nas eliminatórias da CAN 2004, com a memorável vitória dos Esquilos sobre o Sudão (3-0), marcada pelo duplo de Oumar Tchomogo e um gol de Mouritala Ogounbiyi. Desde então, minha paixão só cresceu, levando-me da imprensa escrita às colunas do GOAL, sempre com o mesmo desejo de contar histórias de futebol.

🎯 Áreas de especialização:

LaLiga, Premier League e Ligue 1 (análise e escrita)

Futebol africano e europeu

Grandes competições de futebol (CAN, Copa do Mundo, Champions League, Euro)

🌟 Momento de futebol favorito:

O potente chute de Sulley Muntari (Gana) contra o Uruguai nas quartas de final da Copa do Mundo 2010 que emocionou todo um continente, embora os Black Stars tenham perdido nos pênaltis.

📚 Artigos favoritos: