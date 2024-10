Lesão confirmada: Mbappé fica três meses fora

O Lille perderá seu jovem meio-campista Ethan Mbappé até o final do ano; veja o motivo

O Lille sofreu uma baixa importante para o restante de 2024. Na última quarta-feira, a equipe francesa recebeu o Real Madrid pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões 2024/25. A expectativa era de um confronto entre os irmãos Mbappé, Kylian e Ethan, mas isso não aconteceu.

Ambos estavam lesionados, embora Kylian, atacante do Real Madrid, tenha conseguido entrar em campo naquela noite, mesmo com sua contusão. Já Ethan, jovem meio-campista do Lille, não pôde participar da partida devido à gravidade de sua lesão, que o afastará dos gramados até o fim do ano.

A seguir, a GOAL explica o que aconteceu com o irmão mais novo da família.