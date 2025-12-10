Nice x Braga: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Europa League 2025/26

O Nice avança para um encontro decisivo. A noite que se aproxima pode aliviar um clima pesado ou torná-lo ainda mais denso. Os Aiglons enfrentam este duelo com a obrigação de quebrar uma espiral infernal, em uma Allianz Riviera onde a confiança vem se desgastando há várias semanas. A pressão é grande, e agora não há mais alternativa: reagir ou afundar ainda mais.

Nice joga sua sobrevivência na Europa League

À medida que a fase de liga da competição se aproxima do fim, o Nice se encontra em uma situação quase insustentável. A equipe não saboreia o sucesso no cenário europeu há uma eternidade: são 17 partidas sem vitória em torneios continentais. Nesta temporada, o pesadelo continua, e o clube tem cinco derrotas em cinco partidas e ocupa a 36ª colocação.

Na Allianz Riviera, o Nice enfrenta um Braga sólido e regular, e que ocupa a sétima posição, com 10 pontos. Os portugueses têm três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos disputados.

Onde assistir Nice x Braga ao vivo

A partida entre Nice e Braga, válida pela sexta rodada da Europa League, será transmitida pela CazéTV, no Youtube e via Prime Video.

Horário e local de Nice x Braga

Liga Europa - Europa League Allianz Riviera

A partida entre Nice e Braga será disputada nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Allianz Riviera, em Nice, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Informações das equipes e escalações

Prováveis escalações de Nice x Braga Provável escalação Reservas Técnico F. Haise Provável escalação Reservas Técnico C. Vicens

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Notícias sobre o Nice

O Nice deve manter a formação 3-4-2-1. No gol, espera-se que Diouf seja titular, protegido por uma defesa de três composta por Mendy, Dante e Bard. As laterais devem ser ocupadas por Clauss e Abdi, responsáveis por esticar o bloco adversário. No meio-campo, a dupla Vanhoutte–Sanson parece ser a mais cotada para começar.

No plano ofensivo, Diop e Cho devem ter grande liberdade entre as linhas para alimentar Moffi, que é esperado para retomar seu papel de centroavante se seu estado físico permitir, após sua ausência na derrota contra o Angers. As opções de Haise na defesa continuam limitadas, com as lesões de longa duração de Ndayishimiye, Bombito e Abdelmonem não oferecendo muitas alternativas. A recente suspensão de Louchet também complica a gestão do meio-campo, deixando a rotação nas mãos de Abdul Samed e Ndombele.

Quanto à organização ofensiva, a situação de Boga permanece incerta após sua ausência contra o Angers. Nessa projeção, ele é visto como um dos possíveis substitutos, enquanto Diop e Cho são esperados para começar nas duas posições centrais atrás do atacante.

Notícias sobre o Braga

Sob o comando de Carlos Vicens, o Braga deve manter sua formação 3-4-3. Hornicek deve começar no gol, protegido por um trio defensivo composto por Lagerbielke, Niakaté e Arrey-Mbi. Nas laterais, Gómez e Martínez são cotados para ocuparem os papéis de alas avançados. No meio, Moutinho e Gorby formariam o duplo pivô encarregado de assegurar os equilíbrios.

Na frente, Horta, Pau Víctor e Navarro devem compor uma linha ofensiva móvel e complementar. Esta composição permanece provisória, mas parece a mais plausível em vista dos elementos disponíveis. A ausência mais notável é a de Noro, vítima de uma ruptura do tendão de Aquiles, o que reduz a profundidade defensiva do clube português. Em caso de ajustes táticos, Vicens pode contar com a experiência de Oliveira ou com a versatilidade de Lelo desde o banco. Zalazar e El Ouazzani parecem mais como armas para dinamizar o jogo do que como titulares prováveis.

Desempenho recente

Histórico dos confrontos

NCE Um BRA 0 0 Empate 1 Braga 2 - 0 Nice 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação