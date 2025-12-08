Francesco Schirru

Correspondente de futebol italiano e europeu

📝 Bio: Nasci em Cagliari em 1988 e desde muito jovem descobri que escrever, contar histórias e descobrir novas histórias era o que mais me interessava.

Na GOAL desde 2009, sempre gostei de combinar meu interesse pelo futebol com cinema e literatura, usando ambos para contar histórias sobre o esporte. Nos últimos anos, tenho me interessado especialmente pelo que chama a atenção do público e pelo que eles querem saber. Sempre acreditei — e continuo acreditando — que o futebol explica o mundo: como pode ser político, quão importante é para as pessoas e com que frequência está entrelaçado com todos os aspectos da vida.

O ensino médio, a universidade e, principalmente, viajar pelo mundo me permitiram conhecer pessoas para quem o esporte foi essencial para enfrentar desafios: suas histórias são uma das razões pelas quais explorar aquelas relacionadas ao futebol é tão interessante.

🧠 Áreas de especialização:

Estatísticas

Análises aprofundadas

Seleções nacionais

Cagliari

✍🏻 Artigos favoritos: