Ingressos para show do Black Sabbath em Birmingham: quanto custam, como comprar e quando estarão à venda as entradas para a despedida da banda de Ozzy Osbourne?

Back to the Beginning será o festival da despedida dos Sabbath: com eles, no dia 5 de julho, Metallica, Slayer, Pantera e várias bandas lendárias

Após o anúncio do "Back to the Beginning", o último concerto dos Black Sabbath com a formação original, fãs de todo o mundo aguardam ansiosos pela venda dos ingressos para o evento de heavy metal do ano, marcada para sexta-feira, 14 de fevereiro.

O show acontecerá em Birmingham, na casa do Aston Villa, em 5 de julho de 2025. Ozzy Osbourne e os Black Sabbath, que têm raízes na cidade britânica, farão uma apresentação histórica. Além deles, estarão presentes três das quatro maiores bandas do thrash metal (Metallica, Slayer e Anthrax), além de Pantera, Mastodon e outros nomes importantes do metal. Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine e diretor musical do evento, chamou o show de "o maior evento de heavy metal da história".

Desde o anúncio, no dia 5 de fevereiro, a dúvida que todos os fãs têm é: quanto custarão os ingressos para o "Back to the Beginning"?