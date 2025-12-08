Inter de Milão x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Após a ampla e convincente vitória sobre o Como, a Inter de Milão volta a campo nesta terça-feira (9), às 17h de Brasília, pela sexta rodada fase de liga da Champions League 2025/26. Jogando no San Siro, o adversário será um Liverpool bem diferente do visto na temporada passada, vivendo um momento de grandes dificuldades e, no mínimo, decepcionante, tanto domesticamente quanto no cenário europeu.

A Inter vem de derrota no último confronto continental, diante do Atlético de Madrid, resultado que freou momentaneamente sua caminhada rumo às oitavas de final. Ainda assim, os nerazzurri permanecem nas primeiras posições. Já o Liverpool ocupa a zona de playoffs do mata-mata: apesar de duas derrotas, soma também três vitórias, o que torna sua campanha europeia claramente superior à que vem realizando no futebol inglês.

Com apenas três jogos restantes nesta fase, a Inter pode amanhã dar um passo importante rumo à classificação direta para as oitavas do torneio, evitando os playoffs. Esse é também o grande objetivo do Liverpool, que vê na competição europeia uma chance de salvar uma temporada marcada, até aqui, por meses para serem esquecidos.

Onde assistir Inter de Milão x Liverpool ao vivo

A partida entre Inter de Milão e Sporting será transmitido pelo SBT, na TV aberta, e pelo +SBT e HBO Max, no streaming.

Inter de Milão x Liverpool: horário de início

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias da Inter de Milão

Depois da bela vitória sobre o Como, Cristian Chivu deve praticamente confirmar a equipe desde o primeiro minuto, com Lautaro Martínez e Thuram formando a dupla de ataque. No gol, Sommer é presença certa. Akanji é dúvida por conta de uma gripe e, caso não atue, Bisseck pode ganhar a vaga ao lado de Acerbi e Bastoni. No meio-campo, Dimarco e Carlos Augusto aparecem como alas, sendo este último a novidade. Pelo centro, Barella, Çalhanoglu e Zielinski devem novamente começar como titulares.

Notícias do Liverpool

Arne Slot deve escalar Alisson no gol, protegido pela linha defensiva formada por Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson. No meio-campo mais recuado, os escolhidos devem ser Gravenberch e Mac Allister, enquanto o setor ofensivo contará com Szoboszlai, Wirtz e Gakpo. No comando do ataque, Isak aparece como referência. Ainda há dúvida quanto à presença de Salah entre os relacionados.

Forma

A Inter vinha de quatro vitórias consecutivas na Champions antes da derrota para o Atlético de Madrid e, no Campeonato Italiano, apresenta um retrospecto igualmente positivo, com quatro triunfos nas últimas cinco rodadas.

O Liverpool, por sua vez, empatou por 3 a 3 na última rodada da Premier League diante do Leeds, somando apenas uma vitória nas últimas cinco partidas do campeonato. Na Champions League, o desempenho é mais equilibrado, com três vitórias e duas derrotas.

Confronto direto

Inter e Liverpool já se enfrentaram sete vezes ao longo da história, sempre em jogos válidos pela Liga dos Campeões/Copa dos Campeões Europeus. O confronto mais recente aconteceu na temporada 2021/22: a equipe italiana venceu em Anfield por 1 a 0, após os Reds terem triunfado em San Siro por 2 a 0.

No retrospecto geral, o Liverpool soma quatro vitórias contra duas da Inter, e até hoje nunca houve um empate entre as duas equipes.

Classificação

A Inter ocupa a segunda colocação da fase de liga da Champions, com 12 pontos somados, atrás apenas do Arsenal, líder da classificação com 15. O Liverpool está a apenas três pontos de distância, determinado a alcançar o time italiano e seguir na luta por uma vaga direta nas oitavas de final.