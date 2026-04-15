Sportybet: Análise da casa de apostas em 2026

A Sportybet é uma casa de apostas nova no mercado brasileiro. A plataforma conta com uma grande variedade de opções na hora de apostar, principalmente no futebol, onde os usuários têm odds competitivas e cash out.

A casa de apostas opera no Brasil desde 2024, quando teve a licença federal concedida pela Portaria SPA/MF nº 2095, que tem os cuidados da Blac Jogos Ltda., com o CNPJ 55.988.317/0001-70.

📲 No entanto, se você quiser ainda mais opções para apostar com segurança, confira também nossa seleção completa das melhores casas de apostas do Brasil.

Como a Sportybet funciona? Review completo

A SportyBet reúne apostas esportivas e jogos de cassino em uma única plataforma.

Apesar de nova no mercado, a Sportybet bet obteve licença para operar no Brasil e é confiável para suas apostas.

A plataforma chama atenção pela sua interface intuitiva e de fácil acesso, e conta com diveras opções para os jogadores montarem suas apostas com odds competitivas e atualizadas.

Também é possível fazer apostas ao vivo, e acompanhar algumas partidas pela SportyTV em tempo real.

Buscando aumentar sua presença no mercado brasileiro, a Sportybet assegurou o patrocínio regional da LaLiga no Brasil. No rodapé do site, inclusive, você encontra a informação de que a marca é a patrocinadora oficial da liga espanhola.

Por fim, vale destacar que a casa de apostas já conta com aplicativo para Android, bem como uma versão web otimizada para iOS.

Sportybet Brasil: vantagens e desvantagens da plataforma

Após nossa análise completa, podemos destacar algumas vantagens e desvantagens da casa de apostas.

Entre os destaques positivos estão a segurança e o depósito mínimo acessível a partir de R$ 1,00, com apostas a partir de R$ 0,50. Além disso, é claro, a Sportybet oferece diferentes promoções para os apostadores.

O suporte também é uma vantagem da empresa, já que conta com atendimento via chat disponível 24 horas por dia em português.

Por outro lado, um fator que pode ser considerado desvantagem é o método de pagamento. O Pix é o único método para depositar e sacar na Sportybet Brasil.

Apesar disso, esta é a plataforma é intuitiva, de fácil acesso, que permite aos jogadores uma experiência completa de apostas.

Confira abaixo as vantagens e desvantagens da plataforma de apostas:

Vantagens Desvantagens Variedade de esportes disponíveis para apostar Plataforma nova no mercado de apostas Plataforma de fácil acesso e intuitiva Tem menos recursos do que as concorrentes Suporte 24/7 Apenas um método de pagamento (Pix) Mínimo de R$1 para depósitos Poucas opções de Sportybet cassino Regulamentada de acordo com as leis brasileiras Não tem app para sistema iOS, somente para Android Conta com serviço de streaming (SportyTV) Nota no Reclame Aqui 6.3/10

Tipos de apostas na Sportybet

Além de futebol, categoria que tem diversas opções de apostas, a Sportybet, disponibiliza outras modalidades esportivas para os jogadores.

Os mais populares são: basquete, tênis e vôlei, que contam com opções em campeonatos nacionais e internacionais, nas categorias masculinas e femininas.

Como em outras casas de apostas, como a BetBoom Brasil, há dois tipos de aspotas: simples e múltiplas, onde mercados e odds variam bem entre uma e outra.

Jogadores que estão começando geralmente optam pelas simples, e quem já aposta há algum tempo, pelas múltiplas. Em qualquer modalidade há a opção de fazer esses dois tipos de apostas. Veja a seguir, com exemplos, como fazer apostas simples e múltiplas:

Apostas Simples

As apostas esportivas simples são as mais comuns para quem quer começar a apostar.

Ao escolher a categoria entre as diversas modalidades na Sportybet, o jogador seleciona somente um mercado para finalizar a aposta.

Por exemplo: jogo do São Paulo no Brasileirão, a aposta simples deve selecionar somente um mercado, ou seja, escolher se a equipe irá vencer, empatar ou perder o jogo.

Para fazer uma aposta simples na Sportybet Brasil, basta logar em sua conta e seguir o passo a passo:

Faça login na Sportybet e escolha a modalidade desejada na seção de esportes; Em seguida, selecione o jogo que quer apostar; Então, decida qual o mercado (vitória, total de gols, escanteios, etc); Logo depois, clique na odd desejada e digitae o valor que irá apostar; Por fim, clique em apostar para finalizar.

Apostas Múltiplas

Já nas aposta múltiplas, você pode escolher duas ou mais partidas para buscar um maior resultado.

Por exemplo, em uma única aposta, você pode colocar que dois times empatam e um conquista a vitória.

Com isso, as odds ficam maiores do que se estivesse apostando nas partidas separadas. No entanto, você precisa acertar todos os palpites para que sua aposta seja considerada vencedora.

Confira abaixo o passo a passo para fazer uma aposta múltipla na plataforma de apostas esportivas:

Entre no site da Sportybet e escolha os jogos na aba de esportes; Então, selecione os mercados; clique nas odds desejadas para adicioná-las no bilhete; Digite o valor que irá apostar; Por fim, clique em apostar para finalizar.

Mercados de apostas na Sportybet

Tanto as apostas comuns quanto a Sportybet ao vivo contam com diversas opções de mercados.

O futebol é o que oferece a maior variedade de cenários para apostar. Alguns exemplos de mercados nas apostas são: quem vai ganhar a partida, quantos gols o duelo terá, quem vai marcar primeiro, quantos escanteios para mais ou menos pode ter, entre outros.

Resultado final

Total de gols

Ambas as equipes marcam

Dupla chance

Escanteios

Handicap

Odds na Sportybet

A Sportybet Brasil é reconhecida por manter uma margem operacional reduzida em grandes ligas, como o Brasileirão e a Champions League.

Isso significa que, muitas vezes, as odds oferecidas aqui são ligeiramente superiores às de concorrentes, maximizando o potencial lucro do apostador a longo prazo.

Vale ressaltar que, na Sportybet, as cotações são geradas por algoritmos avançados que processam dados em tempo real, garantindo que a plataforma entregue valores competitivos em relação à média do mercado brasileiro.

Ofertas e promoções da Sportybet

A Sportybet oferece promoções para os apostadores cadastrados, que vão de cashback a até 1000% de bônus nas múltiplas.

Confira algumas opções abaixo e saiba como usá-las:

Freebet (apostas grátis)

A Sportybet oferece freebet ou apostas grátis para usuários iniciantes ou experientes, permitindo apostar sem usar o saldo da banca.

Essa modalidade é ideal para explorar novas competições e jogos, ou aumentar a diversão em partidas específicas.

As odds são sempre competitivas, principalmente nesses mercados secundários, como em ligas como Série A do Campeonato Brasileiro e a Champions League.

Cashback

O cashback na Sportybet é uma oferta disponível em jogos específicos no cassino e outras modalidades esportivas.

Essa opção busca minimizar as perdas e obter retorno sobre o volume de apostas realizado, devolvendo parte das perdas aos usuários em forma de crédito.

Aposta sem risco

A aposta sem risco da Sportybet Brasil é uma promoção que a plataforma oferece em que o jogador aposta um determinado valor e, se ele perder, recebe o valor de volta como um bônus.

Geralmente o valor que recebe de volta não é sacável, mas para usar na plataforma. Por exemplo, se apostar R$ 20 em uma partida e perder, recebe o mesmo em bônus para apostar novamente. Caso ganhe a aposta, recebe o valor que já estava definido.

Bolão SportyBet

Outra boa opção para os jogadores é o Bolão Sportybet. Os usuários podem fazer palpites com valores baixos, de R$ 1,00, por exemplo, e concorrer a prêmios altos, como a chance de poder conquistar até R$100 mil).

Porém, é preciso acertar o resultado de 11 partidas de futebol corretamente. Os duelos são selecionados pela SportyBet semanalmente. Se você acertar os 11 resultados, leva o prêmio principal, mas também há premiações para 10 ou 9 resultados corretos.

Bônus de até 1000% nas múltiplas

Com esta oferta, você pode receber um multiplicador extra ao ganhar uma aposta múltipla com duas ou mais seleções.

Os multiplicadores começam em até 3% dos Ganhos Potenciais (para duas seleções qualificadas) e podem aumentar até 1000% (quando seleções qualificadas adicionais são adicionadas ao bilhete de apostas).

Sporty Clube

O Sporty Clube é o programa de Fidelidade da SportyBet Brasil.

Nele, à medida que suas apostas forem acumuladas, seu nível também aumenta. Isso significa que você terá acesso a promoções especiais, bônus exclusivos e eventos VIP.

Missões

Entre as missões da casa de apostas está a Sportybet Aviator. Ao aceitar a missão e apostar R$2 ou mais, se acertar multiplicadores 5x ou maior em 10 rodadas no dia, você ganha R$20 em bônus de apostas grátis distribuídos em 10 rodadas de R$2.

Termos e Condições Relevantes

Como uma casa de apostas regulamentada no Brasil, é preciso cumprir algumas regras para aproveitar ofertas e apostar na Sportybet. Por exemplo:

É preciso ter idade mínima (18 anos) para se cadastrar, verificar a conta com documento pessoal, e fazer depósito via Pix para uma conta com a mesma titularidade. A verificação facial é importante para começar a usar a plataforma.

Outro ponto importante é o jogo responsável, através da Política de Jogo Responsável que pode ser acessada no rodapé no fim do site.

A Sportybet Brasil também conta com termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo assim, prioriza a privacidade e a veracidade das informações que estão em sua plataforma, além, é claro de proteger os dados dos jogadores.

As questões de privacidade da plataforma podem ser averiguadas no Aviso de Privacidade, que está no rodapé da página da Sportybet.

Por essas questões, a casa de apostas é segura, já que o site traz recursos de criptografia de alta qualidade e monitoramento de ambiente para garantir a proteção de dados dos clientes.

Métodos de pagamento na Sportybet

A Sportybet Brasil tem apenas um meio de pagamento na sua plataforma, que é o Pix.

O valor mínimo para depósito é de R$ 1,00, e o pagamento cai na hora. O valor pode chegar até R$ 45.000.

Como depositar na sua conta?

O processo de depósito na Sportybet Brasil é simples, rápido e seguro. Com valores mínimos acessíveis e confirmação de identidade, os jogadores podem aproveitar os jogos e apostas esportivas em poucos minutos.

Para realizar uma aposta, os valores ficam disponíveis a partir de R$ 0,50.

Veja abaixo como fazer seu primeiro depósito:

Faça login na sua conta Sportybet com e-mail e senha para acessar o painel do usuário; Então, clique em “Depositar”; Logo depois, selecione o Pix como forma de depósito; Informe o valor desejado a ser inserido (o valor mínimo é R$ 1,00); Finalize a transação: clique em “Finalizar Transação” e siga as instruções do QR Code ou código copiado.

Como sacar na Sportybet?

Ao sacar o dinheiro que está na casa de apostas, ele cai bem rápido na conta. A forma de saque é o Pix, e o valor mínimo é R$ 5,00.

Para conseguir sacar é preciso fazer o reconhecimento facial na casa de apostas.

Vale lembrar que o saque é realizado somente para a conta cadastrada na plataforma. Essa é uma das medidas de segurança da empresa que tornam o app e o site seguros.

Acesse o site oficial da Sportybet e faça login; Vá até “Transferências” no menu principal, clique na opção “Transferências” e escolha a opção “Saque”; Logo depois, informe o valor desejado e revise as informações; Finalize a solicitação seguindo as instruções da tela Por fim, aguarde a confirmação do saque e pronto.

Atendimento ao cliente da Sportybet Brasil

Por mais que a plataforma seja bastante intuitiva, os apostadores podem ter alguma dúvida ao fazer as apostas. Para isso, a Sportybet conta com atendimento 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio de um chat localizado no canto inferior direito do site.

A conversa pode ser iniciada por um robô, mas, se a questão não estiver solucionada, será transferida para um atendente ao vivo.

Canais de atendimento:

Suporte Online (via Chat)

SAC: 0800 591 9539

Ouvidoria: ouvidoria@sporty.bet.br

E-mail: suporte@sporty.bet.br/

Além das opções citadas acima, a Sportybet Brasil disponibiliza outro canal para tirar as dúvidas dos jogadores, que é a central de ajuda (FAQ).

Nesse item, o site lista algumas dúvidas mais comuns e frequentes dos apostadores já com as respostas, evitando que o cliente entre em contato em outros canais.

Basta descer a tela até o rodapé do site, achar a opção Como Jogar? e tirar as dúvidas.

Nossa opinião sobre a Sportybet: vale a pena apostar na plataforma?

A Sportybet Brasil se consolida em 2026 como uma plataforma de alta performance, ideal para quem busca uma interface intuitiva e sem distrações.

A casa consegue equilibrar a facilidade de uso para iniciantes com a profundidade de mercados exigida por apostadores veteranos, especialmente no futebol, onde a cobertura de ligas globais é grande.

O maior diferencial competitivo da marca é a integração com a SportyTV, permitindo que o usuário acompanhe transmissões ao vivo de eventos selecionados enquanto monitora odds dinâmicas.

Além disso, a operadora está em total conformidade com as regulamentações da SPA/MF, garantindo saques e depósitos seguros via Pix, com liquidez imediata.

No entanto, a experiência do usuário encontra um gargalo no pós-venda. A nota de 6.3/10 no Reclame Aqui indica que o suporte ao cliente ainda não possui a mesma agilidade que o sistema de apostas, apresentando um tempo de resposta superior ao das principais concorrentes no mercado brasileiro.

Perguntas frequentes sobre a Sportybet

Com muitas opções de casas de apostas no mercado brasileiro, é comum que os jogadores tenham dúvidas quando vão escolher em qual operadora irão depositar o seu dinheiro e começar apostar. Porém, apesar de ser nova, a Sportybet é uma boa opção, com acesso intuitivo e rápido. Abaixo trazemos as perguntas e respostas mais frequentes sobre a plataforma:

A SportyBet Brasil é confiável?

Sim, a plataforma é confiável, pois é regulamentada no Brasil seguindo as leis das casas de apostas do país. Além disso, a Sportybet está registrada no SIGAP desde agosto de 2024, quando teve a licença federal concedida pela Portaria SPA/MF nº 2095 para atuar corretamente em solo brasileiro. Por fim, a plataforma é segura, pois é protegida por protocolo SSL de criptografia.

Como eu faço para apostar na Sportybet?

Para apostar na Sportybet é muito fácil, tanto no app como pelo site. Basta se cadastrar, com nome, CPF, número de telefone, e-mail e senha. Depois, precisa verificar a conta com o

reconhecimento facial, fazer um depósito de no mínimo R$ 1,00 e escolher o jogo dentre as diversas opções de modalidades esportivas que a plataforma oferece. Depois, selecionar os mercados disponíveis, definir o valor da aposta e finalizar.

Como é feita a verificação da conta na Sportybet?

Após a criação da conta com todos os dados acima já explicados, a Sportybet Brasil pede a verificação da mesma para começar a usar a plataforma. A empresa pede reconhecimento facial, para “liberar” a conta para realizar as apostas, isso faz com que a plataforma seja ainda mais segura. Em alguns casos para saques e depósitos, é necessário verificar a conta novamente com o reconhecimento facial para ter o dinheiro disponível.

A SportyBet tem streaming ao vivo?

Um dos diferenciais da Sportybet é que ela conta com transmissões ao vivo de algumas partidas. Nem todas as plataformas têm essa opção, o que facilita muito para o jogador que quer fazer uma aposta ao vivo, pois pode acompanhar a partida e apostar ao mesmo tempo, com as odds mudando conforme o que acontece no duelo. Para acompanhar o streaming ao vivo da plataforma, é só clicar no SportyTV.

A Sportybet tem bônus de cadastro?

Não, os bônus de cadastro não são mais permitidos no Brasil desde de 1º de janeiro de 2025, de acordo com a nova legislação. Porém, a plataforma conta com diversas promoções para os apostadores, que são bem visíveis logo na home do site. Para ter acesso, basta clicar na aba “promoções” e ver as opções disponíveis para os jogos esportivos e cassinos.

Qual o valor mínimo para depositar dinheiro no Sportybet cassino?

O valor mínimo para depositar dinheiro na Sportybet bet apostas e começar a jogar é R$ 1,00. Já para realizar uma aposta, os valores ficam disponíveis a partir de R$ 0,50. O pagamento é realizado via Pix, e cai na hora na plataforma da Sportybet. Ao clicar em depósito, a empresa já informa alguns valores que podem ser realizados que variam de R$ 1,00 a R$ 1.500,00.