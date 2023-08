Sportingbet é confiável? Descubra nossa opinião

Descobrir se a Sportingbet é confiável é o primeiro passo para quem deseja fazer apostas nesta casa de apostas com segurança.

A boa notícia é que a operadora se destaca neste aspecto, afinal, é uma das maiores plataformas do mercado. Para te mostrar todos os recursos que a Sportingbet oferece em termos de segurança, preparamos este conteúdo exclusivo. Confira.

Bônus de boas vindas

De olho no bônus de boas vindas, muitos apostadores podem se interessar pelas ofertas da Sportingbet. Embora esse tipo de promoção não seja sinônimo de confiabilidade, é um diferencial interessante e, como tal, deve ser analisado. Portanto, abaixo, vamos detalhar as ofertas que encontramos ativas no momento para novos clientes.

Apostas esportivas

Os jogadores que fizerem o seu primeiro cadastro no site, podem obter um bônus de 100% sobre o valor do depósito inicial, limitado a R$300. Para tanto, o bônus está condicionado ao depósito mínimo de R$20, além de ser válido somente para clientes que residirem no Brasil. Saiba mais no nosso artigo sobre Sportingbet bônus.

Vantagens e desvantagens da Sportingbet

Bastante conhecida no mercado, sobretudo no cenário internacional, a Sportingbet é uma das principais casas de apostas online em atividade no Brasil. No entanto, tal como qualquer outra empresa renomada, é possível notar algumas desvantagens em relação aos serviços da casa. Abaixo, listamos os prós e contras desta operadora.

Vantagens

Chamaram a nossa atenção os seguintes aspectos:

Amplo leque de esportes, com diversas modalidades disponíveis;

Variedade de mercado de apostas esportivas;

Opções de métodos de pagamentos ágeis, incluindo saques e depósitos via Pix;

Bônus de boas vindas competitivo;

Cotações alinhadas com o mercado de apostas;

Site seguro, moderno e com um design intuitivo;

Aplicativo móvel para dispositivos Android.

Desvantagens

Por outro lado, achamos que alguns aspectos poderiam ser melhor desenvolvidos, como:

Quantidade de formas para depositar e sacar ainda é limitada;

Alguns clientes podem sentir falta de depositar utilizando cartões de crédito ou criptomoedas;

O chat ao vivo só está disponível diariamente de 08h às 01h, o que é uma desvantagem para quem costuma fazer apostas em horários diferentes.

Sportingbet é confiável?

Se você ainda tem dúvidas sobre a fiabilidade da marca, não precisa mais se preocupar. Isso porque, em nossos testes, vimos que a Sportingbet é confiável e segura para apostadores no Brasil. Para começar, a empresa já tem longos anos de estrada, sendo inclusive um site com uma excelente reputação no Brasil.

Outro fator que corrobora para com a confiabilidade da empresa está relacionado às marcas com as quais ela está associada. Afinal, a Sportingbet é patrocinadora oficial da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Com isso, fica demonstrado que a empresa possui uma boa relação com o mercado de futebol.

Importa mencionar também a sua política de Jogo Responsável. Em se tratando de um tema sensível, às políticas adotadas pela empresa, para a segurança dos apostadores, demonstra sua segurança com o bem-estar dos jogadores. Logo, os clientes podem ter uma experiência de jogo mais agradável e também segura — o que só um site confiável pode oferecer.

Sportingbet é seguro?

Agora que descobrimos que a Sportingbet é confiável, chegou a hora de entender se a casa também é segura. Afinal, nada adianta utilizar uma plataforma com boa reputação, se a empresa não for segura. Certo? Pensando nisso, verificamos alguns fatores que demonstram que a plataforma é bastante segura.

Para começar, o site possui um sistema de criptografia SSL de 256 bits. Isso significa que todos os dados que são trocados entre os usuários e a plataforma são criptografados. Dessa forma, dificilmente dados sensíveis do apostador irão cair nas mãos de pessoas mal-intencionadas.

Vale lembrar também que, para fazer apostas no site, os clientes podem contar com métodos de pagamento seguros e confiáveis. Só para citar alguns exemplos, a casa disponibiliza o Pix, além de algumas carteiras eletrônicas para adicionar e retirar fundos da conta. Logo, a Sportingbet é confiável e também segura.

Licença de Apostas e Jogos

Sem dúvidas, a licença de operação de um site de apostas online é um elemento essencial para garantir a segurança dos usuários. Nesse sentido, a Sportingbet também não deixa a desejar. Isso porque a casa é licenciada e regulamentada pela Autoridade de Jogos de Gibraltar, uma das maiores jurisdições de jogos online do mundo.

Ter o selo da empresa, conferido pelas licenças nº 050 e 051, significa que a casa cumpre com todos os requisitos para operar. Aliás, o Brasil ainda não possui uma regulamentação específica sobre jogos online. Logo, os apostadores brasileiros podem ter maior segurança ao se cadastrar em um site fiscalizado por uma jurisdição onde o jogo é legal.

Sportingbet no Reclame Aqui

Uma das principais maneiras de medir a reputação de uma marca no Brasil é através da opinião de usuários reais. Assim, nada melhor do que contar com o Reclame Aqui, já que este é o maior portal de reclamações sobre problemas com a relação de consumo entre cliente e empresa.

Por outro lado, em se tratando de uma empresa internacional, basear-se apenas nas reclamações presentes no site pode não ser uma fonte confiável. Isso porque a casa também conta com o seu próprio canal de atendimento ao consumidor. Assim, enquanto fazíamos esta análise, o site tinha uma avaliação considerada regular.

Com 99,1% das reclamações respondidas nos últimos seis meses, isso demonstra que a casa se interessa pelos problemas de seus clientes. Lembrando que a Sportingbet é confiável e, para um atendimento mais efetivo, você deve considerar os canais oficiais de suporte da marca.

Sportingbet app para dispositivos Android e iPhone

Para os que preferem fazer suas apostas de maneira mais dinâmica e autônoma, o aplicativo é, sem dúvidas, a melhor maneira. Sendo assim, há uma boa e outra má notícia. Para começar, a empresa disponibiliza um app exclusivo para dispositivos Android. Você pode saber tudo no nosso artigo sobre Sportingbet app.

Contudo, usuários iOS não podem contar com essa facilidade no momento.

Porém, isso não é tão ruim assim em nossa avaliação, afinal, embora não tenha um app exclusivo, o site é responsivo. Em outras palavras, isso significa que o usuário pode acessar o conteúdo do site pelo navegador do seu próprio iPhone, por exemplo. A vantagem é que não precisa baixar nada e os recursos são os mesmos presentes na versão para web.

Para baixar e instalar, basta acessar o site oficial da Sportingbet Brasil. Lembrando que, neste caso, apenas está disponível a aplicação para o sistema Android. Todavia, mesmo os usuários que não quiserem instalar o app, ou usuários de sistema iOS, também podem fazer suas apostas pelo navegador do celular — o que vale a pena para quem quer economizar espaço na memória do aparelho.

Futebol na Sportingbet Brasil

O futebol é o esporte de maior relevância no cenário esportivo no geral. Com milhões de espectadores em todo mundo, a modalidade é a chave-mestra da maioria das casas de apostas. Afinal, é natural que o apostador também dê atenção a um mercado que é tão popular.

Justamente por isso, a Sportingbet apostas oferece um catálogo bastante amplo, com inúmeros mercados de apostas, sem mencionar os torneios disponíveis. Por exemplo, no menu de futebol, os usuários encontram acesso rápido às principais competições, que incluem:

Brasileirão Série A e B;

Copa Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Champions League;

Liga Europa;

Premier League;

LaLiga;

Ligue one e muito mais…

Pensando nos tipos de apostas que estão disponíveis, os jogadores podem explorar ao máximo suas estratégias. Isso porque, sobretudo no futebol, a lista de mercados é muito ampla. Só para citar alguns exemplos, o site oferece:

Resultado da partida;

Over/under (mais/menos) gols;

Ambos;

Chance dupla;

Placar correto;

Handicap europeu; e

Apostas especiais.

Alguns recursos especiais para apostas em futebol também se destacam na Sportingbet Brasil. O primeiro deles é o cashout Sportingbet , que possibilita vender a aposta, a fim de encerrar as apostas antecipadamente. Saiba mais sobre a funcionalidade no nosso artigo sobre cash out em apostas.

Outra é o streaming de jogos. São diversos eventos com transmissão ao vivo. Porém, ambos os recursos estão sujeitos a disponibilidade, podendo não estar disponíveis por questões técnicas e geográficas.

Odds e taxas de pagamento da Sportingbet

De modo geral, as odds oferecidas pela plataforma condizem com o que é praticado no mercado por outras casas de apostas. Porém, as cotações são variáveis e podem flutuar de acordo com o torneio, o evento, entre outros detalhes.

Aliás, as odds podem influenciar sobre o valor da aposta máxima, já que há um limite de ganhos. Por isso, vale a pena estar atento ao mercado, a fim de garantir as melhores oportunidades. Já com relação às taxas de pagamento, a casa não aplica nenhum tipo de cobrança sobre depósitos e saques.

Apesar disso, dependendo do método de pagamento escolhido, a empresa que faz o processamento da transação pode aplicar suas próprias tarifas. Assim, também é preciso conferir com a operadora bancária sobre a existência de taxas.

Como sacar dinheiro na Sportingbet?

Caso você tenha reunido saldo suficiente para fazer uma retirada, entender o processo corretamente pode lhe poupar dores de cabeça. Sendo assim, vale a pena citar que a função está disponível apenas para aqueles que fizeram a confirmação da conta.

A boa notícia é que o processo é simples, até mesmo para quem nunca apostou antes. Dito isso, para facilitar sua jornada, nós trouxemos a seguir um passo a passo detalhado. Veja como retirar fundos da Sportingbet Brasil:

Primeiramente, acesse o site da Sportingbet e faça login. Em seguida, clique sobre o saldo disponível, no canto superior direito. Depois, selecione a opção Caixa e Retirada. Na tela de pagamentos, selecione o método desejado (Ex. Pix); Por fim, é só inserir a quantia e inserir seus dados bancários.

Depois de concluído o processo, será necessário aguardar o processamento da operação. Ele, por sua vez, pode variar de acordo com o método escolhido e do prazo para avaliação interna do pedido de retirada.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Como mencionamos, a Sportingbet investe em uma central de suporte própria para tirar eventuais dúvidas ou oferecer qualquer tipo de auxílio para os usuários. Nesse sentido, a casa disponibiliza um chat ao vivo em português e, alternativamente, o contato por e-mail.

O ponto negativo, em nossa opinião, fica por conta do fato de que a casa limita o horário de atendimento em tempo real. Isso porque o chat só está disponível das 8h às 01h, todos os dias no site.

Vale mencionar que o acesso ao chat pode ser complexo, uma vez que antes disso é preciso passar pelos tópicos de ajuda do site. Ademais, ele pode estar disponível apenas após fazer login na conta.

Conclusão sobre a Sportingbet

Como vimos, a Sportingbet é confiável e não deixa qualquer dúvida sobre isso. Muito bem estabelecida no mercado há mais de duas décadas, a empresa também tem boa reputação no Brasil. Além disso, sua licença de funcionamento emitida pelo Governo de Gibraltar possibilita que os jogadores brasileiros possam fazer suas apostas legalmente.

Vale mencionar também que a operadora traz boas opções de apostas esportivas, além dos jogos de cassino e um interessante programa de bônus. Por outro lado, ainda peca em alguns aspectos.

Primeiro, pois os métodos de pagamento são restritos há algumas opções, depois, porque o chat não está disponível 24/7. Apesar dessas reclamações, no geral, a Sportingbet é confiável e, portanto, vale a pena abrir uma conta no site.

Do que gostamos Do que não gostamos Amplo catálogo de apostas esportivas e cassino Odds menos competitivas em alguns eventos específicos Sportingbet bônus para novos usuários Métodos de pagamento e horário de atendimento restritos Métodos de depósitos e saques rápidos, além de serviço de streaming.

Perguntas Frequentes

Se ficou com qualquer dúvida sobre a casa, ou ainda não está certo se a Sportingbet é confiável, não se preocupe. Antes de finalizar este artigo, trouxemos respostas comuns para dúvidas frequentes sobre a operadora.

Quanto tempo demora a Sportingbet a pagar?

Em geral, o tempo de pagamento pode variar de acordo com o método selecionado, variando entre pagamentos instantâneos até dois dias úteis.

Como funciona a Sportingbet?

A Sportingbet é uma marca global de apostas online e jogos de cassino. Assim, para fazer apostas no site, o usuário deve ser maior de idade e ter uma conta válida na plataforma — bem como saldo disponível para fazer apostas.

Quanto tempo demora para cair o dinheiro na Sportingbet pelo PIX?

O depósito por PIX leva em torno de 15 a 20 minutos para ser creditado. Porém, apenas são aceitas transferências feitas por uma conta Pessoa Física em nome do apostador cadastrado no site.

Quanto tempo demora para cair o dinheiro na Sportingbet?

Normalmente o dinheiro demora prazos variáveis para cair na Sportingbet Brasil. Dependendo do método, pode ser preciso aguardar até 48 horas (boleto bancário). Porém, carteiras virtuais processam a transferência na hora e o Pix pode ser compensado em no máximo 20 minutos.